بولكادوت تُطلق "شبكة الكناري" التجريبية "كوساما"

تام شمس - الجمعة 23 أغسطس 2019 08:48 مساءً - أطلق بروتوكول بلوكتشين التشغيل المتداخل، بولكادوت، "شبكة الكناري" التجريبية التي يطلق عليها اسم كوساما، صباح هذا اليوم، ٢٣ أغسطس. في منشور بالمدونة، أعلن الفريق عن أول عملية نشر لبروتوكوله، حيث تم الجمع بين "التحسينات الفنية المتطورة في الحوكمة والإجماع وقابلية التوسع".

وظائف محدودة للإطلاق التجريبي

من أجل الانطلاق، بدأت كوساما كشبكة لإثبات السلطة (PoA). ويتم تشغيل جميع عقد المصادقة حاليًا بواسطة Web3 Foundation. وخلال هذه الفترة الأولية، تم تعطيل الكثير من الوظائف، وأبرزها موازنة التحويلات والحوكمة. ستقتصر الوظيفة على الوحدات المرنة والدورات والمطالبات.

وستستمر الفترة حتى يتم ربط ما بين ٥٠ إلى ١٠٠ أداة تحقق مدعومة جيدًا وجاهزة. بعدها تتوقع بولكادوت أن تستمر من أسبوع إلى أربعة أسابيع، سيتم تقديم ترقية لإزالة سلطة Web3 على السلسلة.

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وعلى نحو فعال، سيحوّل هذا كوساما من شبكة إثبات سلطة مركزية إلى شبكة إثبات حصة (PoS) لامركزية. وفي هذه المرحلة، سيتم تفعيل الحوكمة وعمليات النقل، وستكون شبكة كوساما حية من الناحية الوظيفية.

شبكة الكناري

حسبما كما ذُكر سابقًا من قبل كوينتيليغراف، فإن "شبكة الكناري" في كوساما هي قرار واعٍ بتجنب شبكات الاختبار "المزيفة" و "الدخول في هذا المجهول ومعرفة ما تنتظره الفوضى".

وسوف تتواجد كوساما فقط طالما كان هناك طلب من المجتمع، وتتوقع بولكادوت أن تطلق العنان للوظائف والمشاريع الجديدة عالية الخطورة التي ستكون بمثابة مرحلة إعداد للتطوير والنشر على بولكادوت.