هل اليابان ستقضى على نظام السويفت بمشروع الشبكة العالمية لمدفوعات العملات الرقمية

تحاول الحكومة اليابانية أن تقود عملية إنشاء الشبكة العالمية لمدفوعات العملات الرقمية تشبه SWIFT.

نقلاً عن مصدر مجهول ، زعم تقرير لرويترز نشر في 18 يوليو أن دافع البلاد للشبكة مدفوع بعزم على مكافحة غسل الأموال بشكل أكثر فعالية.

تعتبر اليابان من أبرز الدول المهتمة بصناعة العملات الرقمية وتقنية البلوكشين، فقد أصبحت مكان رئيسيا للعملات الرقمية على مدار الأعوام الأخيرة الماضية، وهي واحدة من الدول القليلة التي تتبنى علنا هذا الشكل من المال وتضفي عليه الشرعية.

تؤمن اليابان بأن عملة البيتكوين سيكون لها دورا هاما في النظام المالي العالمي، وهناك العديد من المتاجر الكبرى في الدولة التي تقبل العملة بالفعل كوسيلة للمدفوعات. أما بالنسبة للعملات الرقمية البديلة عن البيتكوين، فإن موقف اليابان أقل وضوحا بعض الشيء، وهو أمر طبيعي لأي سوق بديل في العالم.

ولتحسين الوضع الحالي لصناعة التشفير، تتبنى اليابان مشروعا جديدا، مشروع الشبكة العالمية لمدفوعات العملات الرقمية، إذ أكدت الحكومة اليابانية أنها تهدف لبناء شبكة عالمية للعملات الرقمية مصممة لمحاكاة نظام “سويفت” فيما يتعلق بالتحويلات المالية العالمية. ولن تكون لهذه الشبكة العالمية الرقمية أي علاقة بالبنوك التقليدية بأي حال من الأحوال، فمن الواضح أن هذا المشروع الجديد سيكون مختلفا عن أي مشروع تشفيري شهده العالم حتى الآن. Advertisements واستنادا إلى المعلومات القليلة التي أعلنت عنها الحكومة اليابانية، يبدو أن الهدف هو تطوير هذا المشروع بالتعاون مع دول أخرى، ولم تعلن الحكومة عن أسماء هذه الدول. وستقوم فرقة العمل المالية اليابانية بتشكيل فريق مخصص لمراقبة تطوير الشبكة. ولم يتم الكشف حتى الآن عن طريقة عمل هذه الشبكة الجديدة، كل ما تم التصريح به هو أن فرقة العمل المالية منحت موافقتها لإنشاء شبكة العملات الرقمية في يونيو الماضي بعد شائعات عن اهتمام الفرقة بالعملات الرقمية. وقد حصلت هذه الشبكة الجديدة على اهتمام كبير وتوقعات عالية بعد أن أوضحت الحكومة أن الشبكة ستنافس نظام “سويفت”، ولن يكون من السهل تحقيق توقعات الجمهور العالية. العملات المشفرة ومكافحة غسل الأموال ومن الواضح أن اليابان ترغب في دفع اعتماد العملات الرقمية لمستوى جديد كليا، وتركز بشكل رئيسي على تحقيق المزيد من الأمن في هذه الصناعة الناشئة من خلال معالجة مخاوف الجمهور التي تتمثل في استخدام العملات الرقمية في عمليات غسل الأموال وغيرها من الأنشطة الغير المشروعة. كما تأمل اليابان في استغلال هذه الصناعة لتحفيز النمو الاقتصادي للبلادها. لا تنسوا متابعتنا على الفيسبوك : https://web.facebook.com/Gulf365 تويتر : https://twitter.com/Gulf365 تلجرام : https://t.me/Gulf365_AR للتوصل بكافة المعلومات، الأخبار و المستجدات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، البلوكشين والعملات المشفرة…

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