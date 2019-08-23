إكسندباي تنضم إلى ريبل نت لتوسيع خدمات تحويل الأموال العالمية

تام شمس - الجمعة 23 أغسطس 2019 05:49 صباحاً - انضمت خدمة تحويل الأموال "إكسندباي" إلى شبكة المعاملات العالمية في ريبل "ريبل نت" لدعم المعاملات الدولية.

تجاوز الدولار الأمريكي

أعلنت ريبل عن الخبر يوم ٢٠ أغسطس. ووفقًا للإعلان، ستسمح ريبل نت لشركة إكسندباي بتوفير خدمات تحويل الأموال إلى ما يتجاوز الدولار الأمريكي. حيث ستستخدم إكسندباي شبكة مصارف ريبل الموجودة من قبل، إلى جانب الشركاء الماليين الآخرين لتسهيل التحويلات المالية عبر أشكال أخرى من العملات، وخاصة XRP من ريبل.

قدرات جديدة مع ريبل باي

حسبما ورد في الإعلان، واجهت إكسندباي في السابق مشكلة في تقديم الخدمات بعملات أصغر. إن تقديم عملة أصغر ينطوي على إقامة شراكات مباشرة مع البنوك المحلية، وكذلك التعامل مع واجهات برمجة التطبيقات المعقدة (API). وقد علّق بهافين فاجيلا، رئيس قسم ابتكار المنتجات في إكسندباي قائلًا:

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"في السابق، كان علينا إنشاء حالة عمل كاملة لكل شريك [...] وريبل نت يقلل من هذا التعقيد والاحتكاك. هناك عامل ثقة مدمج، والذي يسمح لنا بالوصول إلى السوق بشكل أسرع."

كما أشار فاجيلا أيضًا أن ريبل أسرع بكثير في إرسال عملات أصغر، قائلًا: