تقرير: البنك المركزي الرواندي يتطلع إلى إصدار عملة رقمية رسمية

تام شمس - الجمعة 23 أغسطس 2019 05:49 صباحاً - يبحث البنك المركزي لرواندا، وهو البنك الوطني الرواندي، في كيفية تقديم عملة رقمية رسمية.

وذلك حسبما أفادت ذكرت بي إن إن بلومبرغ عن الأخبار يوم ٢٢ أغسطس. حيث إن البنك المركزي مهتم بعرض العملة الرقمية كوسيلة لزيادة كفاءة المعاملات وتعزيز النمو الاقتصادي، حسب التقرير. ومع ذلك، أشار مدير عام الاستقرار المالي، ماسوزيرا أويسي، إلى أنه لا يزال يتعين القيام بالعمل قبل أن يتم التنفيذ الفعلي:

"لا تزال هناك مخاوف بشأن كيفية تحويل العملة بالكامل إلى شكل رقمي، وكيفية توزيعها، ومدى سرعة معالجة هذه المعاملات [...] وتأتي التحديات، إذا تعطلت التكنولوجيا، كيف تتعامل مع مثل هذه المشكلات؟ وسوف ننضم بمجرد أن نكون على استعداد ".

التعلم من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم

ذكر أويسي أن البنك المركزي سيدرس أيضًا محاولات البنوك المركزية الأخرى لإنشاء عملة وطنية رقمية، بما في ذلك تلك الموجودة في كندا وسنغافورة وهولندا.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، كتب صندوق النقد الدولي في يونيو أن أوروغواي قد بدأت برنامجًا تجريبيًا لعملة رقمية لبنك مركزي، وكانت البلدان التالية "على وشك" إطلاق اختباراتها الخاصة: جزر البهاما، الصين، شرق الكاريبي الاتحاد والسويد وأوكرانيا.