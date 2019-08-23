سعر بيتكوين يبقى فوق ١٠٠٠٠ دولار بينما يشهد سوق العملات المشفرة العام بعض الارتفاع

تام شمس - الجمعة 23 أغسطس 2019 03:51 صباحاً - الخميس ٢٢ أغسطس — كلٌ من بيتكوين (BTC) وإيثريو (ETH) وريبل كلها باللون الأخضر. انخفضت العملات الثلاث الأولى من الاثنين إلى الأربعاء، لكنها تحركت لأعلى مرة أخرى. وعادةً ما تكون العملات المشفرة الأعلى خضراء على جميع الأصعدة.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

يتم تداول بيتكوين بأكثر من ١٠١٢٠ دولارًا في وقت كتابة المقالة، مما يمثل زيادة بنسبة ٠,٠٨٪ خلال اليوم. يعتقد أحد المحللين، وهو باحث رفيع المستوى في صندوق استثمار العملات المشفرة أيكيغا يدعى هانز هوغ، أن بيتكوين لا تزال في منتصف الطريق. وفقًا لما قاله هوغ، فإن مقياس أيام تدمير بيتكوين (BDD) - وهو مقياس للوقت بين الحركات لبعض كمية بيتكوين - يدل على أن بيتكوين لم تصل بعد إلى قمة فقاعة السوق.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تعد العملة المشفرة رقم اثنين، إيثريوم، واحدة من التوكنات ذات الأداء العالي في اليوم. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم بسعر ١٩٠,٩٩ دولارًا، وارتفع السعر بنسبة ٣,٥٢٪. مع ذلك، قال كريس بورنيسكي، مستثمر العملات المشفرة وشريكه في بليسهولدر بالأمس فقط إن إيثريوم في سوق هابطة الآن. ومع ذلك، يبدو أنه يعتقد أن إيثريوم سوف تستمر في الاتجاه الصعودي في نهاية المطاف، وأشار إلى أوجه التشابه مع أنماط أسعار بيتكوين.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ريبل، ثاني أكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، يتم تداولها عند ٠,٢٧ دولار، وارتفعت بنسبة ٢,٢٥٪ في اليوم اعتبارًا من وقت كتابة المقالة.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وإحدى العملات المشفرة عالية الأداء اليوم هي إيوس، حيث يتم تداولها عند ٣,٦٣ دولارات، وارتفعت ٤,٠٥٪ خلال اليوم في وقت كتابة المقالة. تعد إيوس سابع أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية وهي عملة تستخدم على منصة تحمل نفس الاسم لإنشاء تطبيقات لامركزية.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لأكبر ١٠٠ عملة مشفرة أكثر من ٢٦٥ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، وفقًا للبيانات الصادرة عن كوين٣٦٠.