كوين ييز واليت لينك الآن يتيح للعملاء استخدام التطبيقات اللامركزية على متصفحات سطح المكتب

تام شمس - الجمعة 23 أغسطس 2019 02:50 صباحاً - مكّنت كوين بيز واليت التي يسيطر عليها المستخدمين عملائها من استخدام التطبيقات اللامركزية (DApps) على أي متصفح لسطح المكتب مع خدمة واليت لينك.

توسيع الوصول إلى التطبيقات اللامركزية

لكل منشور مدونة رسمي بتاريخ ٢٢ أغسطس، يمكن الآن لمستخدمي كوين بيز واليت استخدام التطبيقات اللامركزية الخاصة بهم على أي متصفح سطح مكتب من خلال واليت لينك، والذي يعد بمثابة جسر بين تطبيق كوين بيز واليت للعملاء ومتصفح سطح المكتب.

واعتبارًا من وقت كتابة المقالة، اختبرت كوين بيز واليت لينك باستخدام متصفحات مثل غوغل كروم وموزيلا فايرفوكس ومايكروسوفت إيدج وأوبرا والمتصفح اللامركزي القائم على بلوكتشين "بريف". وتخطط الشركة لإضافة دعم لتطبيقات الأجهزة المحمولة المحلية والمزيد من العملات في المستقبل.

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وفي هذا الربيع، قدمت كوين بيز خدمة لربط حسابات المستخدمين على نظامها الأساسي بتطبيق كوين بيز واليت، حيث تخزن كوين بيز عملات العملات المشفرة والمفاتيح الخاصة للعميل. مع كوين بيز واليت، يقوم المستخدمون بتخزين العملات المشفرة الخاص بهم بحيث تكون محمية بواسطة مفاتيح خاصة فريدة.

التطبيقات اللامركزية في جميع أنحاء العالم

في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أضافت بورصة "هوبي" الرئيسية للعملات المشفرة دعم المحفظة لبروتوكول مستقل لتمويل التطبيقات اللامركزية يسمى "كومباوند". وسوف تدعم محفظة هوبي كلًا من التوكنات والتطبيقات اللامركزية، والتي تم تصميمها لإقراض العملات المشفرة.

وفي هذا الشهر أيضًا، قامت شركة سامسونغ العملاقة للتكنولوجيا الكورية الجنوبية بدمج تحليلات رقمية التطبيقات اللامركزية يطلق عليها اسم "جوبيتر" ومحفظة كلمة مرور قائمة على كود QR "مارس" في غالاكسي إس تن والإصدارات الأحدث من هواتف سامسونغ الذكية. كما سبق أن ذكرت شركة سامسونغ أن مجموعة التطبيقات اللامركزية الخاصة بالشركة تسمح بإدارة الحساب والنسخ الاحتياطي، وتسهيل الدفع والتوقيع الرقمي، وسامسونغ كيستور وغيرها من خدمات دعم المحفظة الباردة.