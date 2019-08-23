ماوس بيلت يُطلق مبادرة بلوكتشين عبر ثلاث جامعات في جامعة كاليفورنيا

تام شمس - الجمعة 23 أغسطس 2019 02:50 صباحاً - أطلق مسرّع بلوكتشين "ماوس بيلت" مبادرة تعليم بلوكتشين في ثلاث جامعات في كاليفورنيا.

تعليم بلوكتشين في الجامعات الأمريكية

في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٢٢ أغسطس، أعلن ماوس بيلت عن مبادرة مع UC Davis وUC Los Angeles وUC Santa Barbara لدعم التعليم والبحوث وريادة الأعمال التي تركز على بلوكتشين. ووفقًأ للبيان، ستقدم الشركة تبرعًا أوليًا لتقسيمه بين الجامعات الثلاثة.

ويعتزم ماوس بيلت استثمار ٥٠٠٠٠٠ دولار لمشاريع الطلاب وجمع ٥٠٠٠٠٠ دولار أخرى لتمويل الباحثين مباشرة، ودعم ما يصل إلى خمس شركات في المراحل المبكرة باستثمار يصل إلى ١٠٠٠٠٠ دولار من خلال برنامج UC بلوكتشين لريادة الأعمال. وقد علقت أشلي ميريديث، مديرة البرامج في جامعة ماوس بيلت، على التطوير قائلة:

Advertisements

"نحن نهدف إلى مساعدة هذه الجامعات على أن تصبح قوة دافعة للابتكار في مجال بلوكتشين، وكذلك تزويد الطلاب والباحثين بفرصة للتجربة النظرية والتجارية على حد سواء."

المزيد من الموارد للباحثين

تهدف المبادرة أيضًا إلى ربط الباحثين بداخل القطاع من الداخل للعمل على تشفير بديل وتشفير مقاوم للحوسبة الكمومية وبحوث أنظمة موزعة لشبكات بلوكتشين، وشبكات بلوكتشين من نظير إلى نظير، وإثباتات المفاهيم لحالات استخدام الأعمال العامة. علاوة على ذلك، أعلن ماوس بيلت أيضًا عن خطط لتمويل دورة هندسة بلوكتشين UCLA ثانية.

أخيرًا، زعم ماوس بيلت أيضًا أنه سيحاول تحديد مؤسسي الشركات الناشئة البارزين في الحرم الجامعي وتوفير تجربة تعليمية فريدة حصريًا للشركات المبكرة من هذه الجامعات والموجه حتى خمس شركات ناشئة في أفضل الممارسات التقنية والأكاديمية والتجارية.