بورصة العملات المشفرة اليابانية كوين تشك تدرس إطلاق عرض تبادل أولي

تام شمس - الخميس 22 أغسطس 2019 11:52 مساءً - تدرس بورصة العملات المشفرة اليابانية كوين تشك إطلاق منصة لتقديم عرض التبادل الأولي (IEO) لجمع الأموال من خلال التوكنات.

المنصة

ذكر كوينتيليغراف اليابان يوم ٢٢ أغسطس، أن شركة كوين تشك التي استحوذت عليها شركة الخدمات المالية اليابانية مونيكس جروب في أبريل ٢٠١٨، ألمحت إلى خططها لإطلاق عرض تبادل أولي في إعلان عام صدر مؤخرًا.

ووفقًا للتقرير، بدأت كوين تشك في البحث عن فرص جمع التبرعات بناءً على توكنات الخدمة، مدعيةً أن مؤسسات الطاقة المتجددة اكتسبت المزيد من الاهتمام العالمي وتضمن مزيدًا من الموثوقية كوسيلة لتأمين الأموال.

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وفي بيان عام، قالت كوين تشك إنها تستهدف الشركات والمشروعات التي لا تجمع الأموال باستخدام التوكنات ولديها بالفعل محتوى وتعمل على نمو أعمالها. وأضافت كوين تشك أن الفرص يتم دراستها ضمن قواعد وإرشادات وكالة الخدمات المالية اليابانية.

عرض التبادل الأول مقابل الطرح الأولي للعملة الرقمية

كما هو معلن من قبل البورصة العالمية باينانس، فإن عرض التبادل الأولي هي طريقة لجمع التبرعات تديرها بورصة ثابتة ومعتمدة. على عكس الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO)، حيث يتم جمع التبرعات من قبل فريق المشروع نفسه، يتم تنفيذ عرض التبادل الأولي على منصة تبادل معروفة لجمع الأموال، مثل خدمة توكن باينانس، باينانس لانش باد.

فبعد أن أثبت ازدهار الطرح الأولي للعملات الرقمية في عام ٢٠١٧ أنه مجال عالي الخطورة بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى المشاركة في مشروعات توكن بلوكتشين، يبدو أن عناصر عرض التبادل الأولي قد اكتسبت قوة. ووفقًا لتقرير صادر عن ذا بلوك، أعلن ما يصل إلى ١٢ بورصة عملات مشفرة عالمية كبرى عن منصات عرض تبادل أولي في عام ٢٠١٩، بما في ذلك أوكي إكس وهوبي وبيتريكس.