مناصر العملات المشفرة باتريك بايرن يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوفرستوك

تام شمس - الخميس 22 أغسطس 2019 11:52 مساءً - استقال مناصر العملات المشفرة المشهور باتريك بايرن من منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوفرستوك.

بموجب خطاب الاستقالة وبيان الشركة المنشور على تويتر يوم ٢٢ أغسطس، سيتنحى باتريك بايرن عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوفرستوك.

فبعد أن قاد شركة التجارة الإلكترونية المؤيد للعملات المشفرة، بما في ذلك إطلاق تيزرو، ومنصة توكن العملة الشفرة لأوفرستوك، وقبول أوفرستوك لدفع بيتكوين، يأتي إعلان بايرن بعد الإعلان عن أرباح الربع الأول المخيبة للآمال لعام ٢٠١٩.

وبشكل مباشر، استشهد بايرن بالإعلان الأخير عن علاقته المثيرة للجدل مع ماريا بوتينا كحافز لقطع العلاقات مع أوفرستوك.

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وفي خطاب الاستقالة، أكد بايرن من جديد على إيمانه بأن "ثورة بلوكتشين ستعيد تشكيل المؤسسات الاجتماعية الرئيسية". ومع ذلك، فمن المشكوك فيه إلى أي مدى سيوجه هذا الإيمان مستقبل أوفرستوك في غياب بايرن.

حيث أعلنت تزيرو عن خسائر ما قبل الضريبة بلغت ١٢,٦ مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما لم يقلل من ثقة بايرن الواضحة في المبادرة.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن شركة أوفرستوك في وقت لاحق من يوم ٢٢ أغسطس، سيشغل جوناثان جونسون منصب بايرن كرئيس تنفيذي مؤقتًا، بينما ستحل كاميليا أريافار محل بايرن كعضو مجلس إدارة ونائب رئيس تنفيذي لأوفرستوك ريتيل.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أفاد كوينتيليغراف عن بيع بايرن لأكثر من ٢٠ مليون دولار من الأسهم في أوفرستوك، وردًا على ذلك أكد للجمهور "لا تقلقوا، ما زلت في اللعبة".