وزير الخارجية الأمريكي يريد تنظيم بيتكوين مثل المعاملات الإلكترونية الأخرى

تام شمس - الثلاثاء 20 أغسطس 2019 09:53 مساءً - يعتقد وزير خارجية الولايات المتحدة أنه يجب تنظيم عملات بيتكوين (BTC) بنفس الطريقة التي يتم بها تنظيم المعاملات المالية الإلكترونية الأخرى.

المخاطر الأمنية لخفض الرقابة الحكومية

في مقابلة على سكواك بوكس يوم ٢٠ أغسطس، أشار بومبيو إلى خطر المعاملات المجهولة المرتبطة بالعملات المشفرة، قائلًا:

"إن المخاطرة في المعاملات المجهولة هي مخاطر نعرفها جيدًا. فنحن نعلم ذلك منذ أحداث ١١ سبتمبر ونشاط الإرهاب الذي حدث في السنوات الـ ١٥ التي سبقت، حيث لم يكن لدينا تتبع جيد، ولم تكن لدينا القدرة على فهم تدفقات الأموال ومن كان يحرك الأموال."

وقد طرح مضيف سي إن بي سي جو كيرنين موضوع بيتكوين من حيث الإرهاب. حيث أثار كيرنان هذا السؤال في ضوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وعلى وجه التحديد، ذكر مطالبة فيروسية من قبل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن النقد لا يستخدم في أنشطة شنيعة مثلما يتم استخدام بيتكوين.

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وعندما سئل عن موقفه من تصريحات منوشين، بدا أن بومبيو يدعم الوزير إلى حد ما، معربًا عن أمله في ألا تصبح المعاملات المشفرة والمجهولة هي المعيار لأن ذلك "سيقلل من أمان العالم".

تنظيم متساوٍ

ومع ذلك، على عكس نوايا منوشين لفرض لوائح قوية في المجال، أعرب بومبيو عن رؤيته لتنظيم بيتكوين بنفس طريقة التعامل مع جميع المعاملات المالية الإلكترونية الأخرى اليوم.

وفي الآونة الأخيرة، نشر أحد التنفيذيين السابقين في بنك الاستثمار الألماني متعدد الجنسيات، دويتشه بنك، مقالًا حث فيه على أن تكون عملة بيتكوين مؤشرًا رئيسيًا للتوترات الجيوسياسية الخفية.