ماكس كيزر: ارتفاع معدل هاش شبكة بيتكوين الجديد يشير إلى أن السعر هو التالي

تام شمس - الثلاثاء 20 أغسطس 2019 02:48 مساءً - سجّل معدل هاش بيتكوين (BTC) ارتفاعًا جديدًا آخر على الإطلاق، وفقًا لبيانات ١٩ أغسطس من مصدر المراقبة بلوكتشين.كوم.

وقد واصل معدل هاش العملة الأعلى تحطيم الأرقام القياسية السابقة طوال فصل الصيف، حيث وصل اليوم إلى ٨٢.٥ تيراهاش في الثانية.

معدل هاش شبكة بيتكوين، مخطط على مدى عام. المصدر: بلوكتشين.كوم

أساسيات الشبكة

معدل هاش العملة المشفرة - يشار إليها أحيانًا باسم قوة الهاش أو الحوسبة - هي معلمة تعطي مقياسًا لعدد العمليات الحسابية التي يمكن لشبكة معينة القيام بها كل ثانية. ويزيد ارتفاع معدلات الهاش من المنافسة بين القائمين بالتعدين للتحقق من صحة الكتل الجديدة؛ كما أنه يزيد من مقدار الموارد اللازمة لتنفيذ هجوم بنسبة ٥١٪، مما يجعل الشبكة أكثر أمانًا.

Advertisements

وتعد سلسلة السجلات الجديدة التي تم نشرها خلال فصل الصيف علامة صعودية، حيث كان المحللون والتجار على حد سواء مدعومين بعلامات قوة الشبكة.

التطلع قدمًا

لا يزال تنصيف بيتكوين - وهو تخفيض بنسبة ٥٠٪ في مكافآت الكتل للقامين بالتعدين - بعيدًا بعض الوقت: في مايو ٢٠٢٠.

بينما يمكن أن يكون للحدث انعكاسات صعودية على سعر العملة (من خلال زيادة ندرتها)، إلا أن تأثيرها على القائمين بالتعدين يُراقب عن كثب، حيث يشعر البعض بالقلق من أن المكافآت المنخفضة للكتلة سوف تردع المشتركين في الشبكة وتؤثر سلبًا على قوة الهاش للشبكة.

في تغريدة نشرت في وقت سابق من هذا الشهر، جادل مستثمر بيتكوين ماكس كيزر بما يلي: