بيتفلاير وتي بوينت اليابان يتعاونان لتقديم برنامج ولاء بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 20 أغسطس 2019 12:49 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة "بيتفلاير" وشركة الخدمات التكنولوجية "تي بوينت اليابان" عن شراكة جديدة تسمح للعملاء المحليين بتبادل نقاط برنامج الولاء لبيتكوين (BTC) وكسب مكافآت مقابل الدفع بالعملات المشفرة. وينص البيان الصحفي الرسمي على ما يلي:

"كجزء من مهمتنا المتمثلة في "جعل العالم أكثر بساطة مع بلوكتشين"، سوف نستمر في المساهمة في زيادة تطوير مجال عملات افتراضية جيد. وتهدف تي بوينت اليابان إلى تحويل نقاطها المعروفة إلى "نقاط للأشخاص. نقاط للتواصل بين الناس والمجتمع." وتشمل المواقع المشاركة بيك كاميرا ويامادا دنكي وإتش آي إس والمزيد."

أنفق بيتكوين وستحصل على بيتكوين

كما ذكر كوينتيليغراف اليابان يوم ١٩ أغسطس، أصبح بإمكان حاملي بطاقات T-Card الآن استبدال كل ١٠٠ نقطة من نقاط TTC بقيمة ٨٥ ين ياباني من بيتكوين. وفي الوقت نفسه، سيتم مكافأة المستخدمين على مشترياتهم باستخدام بيتكوين بقيمة T-Point واحدة لكل ٥٠٠ ين ياباني.

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وتتوقع الشركتان أن يجذب البرنامج الجديد مليوني عميل إضافي.

ليس "كمًا كبيرًا" حتى الآن ولكن يظل مهم

حسبما ذكر كوينتيليغراف مؤخرًا، أعلنت شركة العملات المشفرة الناشئة بوندي إكس أن بوابة الدفع الخاصة بنقطة البيع XPOS سيتم إطلاقها قريبًا في بنما والمناطق المحيطة بها.

وفي ١٣ أغسطس، أعلنت بورصة العملات الكندية كوين سكوير أيضًا أنها ستعمل مع شركة مدفوعات العملات المشفرة في الولايات المتحدة فليكسا لتوسيع خدمات معالجة دفع العملات المشفرة في المتاجر إلى كندا.