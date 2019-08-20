أصغر مليونير من "بيتكوين" يطلق "قاتل ليبرا" القائم على العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 20 أغسطس 2019 12:49 مساءً -

انطلق تطبيق مدفوعات العملات المشفرة "ميتال" كإصدار كامل فيما يقول المنشئون إنه سيهيمن على السوق مقارنةً بليبرا من فيسبوك.

ففي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم ١٩ أغسطس، أكد إريك فينمان، الذي شارك في تأسيس ميتال مع مؤسس شركة كويك كوين السابق، مارشال هاينر، أنه بإمكان المستخدمين الآن إرسال واستقبال مجموعة من العملات المشفرة.

"قاتل ليبرا" سوف يتحدى فيسبوك بالعملات المشفرة

يعمل ميتال كتطبيق دفع من نظير لنظير، ويدعم الآن التوكنات المختلفة بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH). في السابق، كان خيار الدفع الوحيد الذي يدعمه التطبيق هو التوكن الخاص به وهو ميتال (MTL).

حيث لخص فينمان، الذي اشتهر كأصغر مليونير من بيتكوين في العالم قائلًا:

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"سنأتي أخيرًا بالعملات المشفرة إلى الناس - بطرق لا ستود ليبرا من فيسبوك لو كانت بإمكانها".

وتابع أن العرض سيدمر ليبرا في نهاية المطاف، وهي منصة العملة الرقمية من فيسبوك والتي لم تر النور بعد.

الشركات الكبرى تهتم بمدفوعات العملات المشفرة

حسبما أفاد كوينتيليغراف، واجه المشروع عقبات تنظيمية متعددة في جميع أنحاء العالم، وهي مسألة لم تمنع فيسبوك من جمع العقد لتشغيله. وقد وافقت بعض أكبر الأسماء في مجال التمويل، مثل باي بال وماستركارد، على دفع ١٠ ملايين دولار مقابل هذا الامتياز.

كما شهد هذا الأسبوع مزيدًا من الأخبار التي تفيد بأن بورصة العملات الرئيسية باينانس كانت تعد مشروع فينوس، وهو منافس آخر لليبرا يركز على العملات المشفرة.