بينانس تستعد لإطلاق مشروع العملة المشفرة المستقرة Venus

المنصة العالمية لتداول العملات المشفرة بينانس Binance تستعد لإطلاق مشروع العملة المشفرة المستقرة Venus ، المشروع جاء بعد ان واجه العالم مشروع فيسبوك ليبرا بانتقادات حادة و عراقيل قد تقتل المشروع قبل ولادته.

أوضحت البورصة و المنصة العالمية لتداول العملات المشفرة بينانس Binance إنها في وضع جيد لإطلاق مثل هذا النظام الإيكولوجي للعملة في ضوء تكنولوجيا السلسلة العامة الحالية، Binance Chain، قاعدة المستخدمين الواسعة وتدابير الامتثال العالمية الموضوعة.

أوضحت بينانس Binance أنها تسعى إلى إقامة شراكات مع الحكومات وشركات التكنولوجيا وغيرها من مشروعات العملة المشفرة والبلوكشين من أجل تطوير نظام بيئي جديد للعملة يساعد البلدان المتقدمة والبلدان النامية للوصول الى النظام المالي العالمي الموحد.

Binance ستتزايد شعبيتها بعد Venus

بينانس Binance تتمثل رؤيتها في مشروع العملة المشفرة المستقرة Venus حسب ما جاء في البيان الخاص بها، في:

“بناء تحالف مفتوح جديد ومجتمع مالي عالمي دائم و قوي يساعد في جلب جماهير واسعة لصناعة التشفير”

سلسلة بينانس، كما لاحظ في البيان، تعمل على العديد من العملات الثابتة المرتبطة بالأصول المحلية، بما في ذلك عملة ثابتة مدعومة بالبيتكوين وعملة المستقرة BGBP المرتبطة بالجنيه البريطاني.

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أشارت بينانس ايضا أنها ستستفيد من بنيتها التحتية وخبراتها الحالية مع مختلف الأنظمة التنظيمية لتعزيز نظام التحكم في مخاطر الامتثال وبناء شبكة تعاون متعددة الأبعاد لمشروع Binance، مشروع العملة المشفرة المستقرة.

هل Venus ينافس Libra

يبدو أن مشروع بينانس الجديد الطموح سينافس مباشرة خطط موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إنشاء العملة الرقمية Libra، الخاصة به، وهي أيضًا عملة مستقرة الهدف منها عمل شبكة مدفوعات عالمية مدمجة في تطبيقات الشركة واتساب، ماسنجر، إنستغرام.

العملة المشفرة Libra تواجه عقبات كبيرة حاليا، حيث عليها العديد من القيود التنظيمة الدولية والحكومية وبعد الانتهاء من ذلك الأمر، ستجد نفسها في منافسة سرشة وكبيرة مع أسواق العملات الالكترونية. و ايضا منافسة مباشرة مع مشروع العملة المشفرة المستقرة Venus.

مشروع Venus الخاص ب Binance الان يدخل في منافسة مع مشروع Libra الخاص ب Facebook ومشروع Winklevoss Twins’s Gemini المسمى Gemini dollar.

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