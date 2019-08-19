ديلويت تُطلق منصة بلوكتشين توضيحية

تام شمس - الاثنين 19 أغسطس 2019 09:50 مساءً - طرحت شركة ديلويت من الأربعة الكبار للتدقيق والاستشارات منصة قائمة على أساس بلوكتشين مصممة لتزويد المستخدمين بإمكانية تجربة وعرض حلول بلوكتشين.

وفي بيان صحفي نُشر في ١٩ أغسطس، كشفت ديلويت عن إطلاق منصة بلوكتشين في صندوق (BIAB)، التي بنتها الشركة استنادًا إلى اهتمام العملاء بفهم قدرات بلوكتشين في حالات الاستخدام في العالم الحقيقي.

منصة توضيحية للنماذج الأولية

وصفت ديلويت النظام الأساسي الجديد على النحو التالي: "منصة تكنولوجيا متنقلة قائمة بذاتها قادرة على استضافة الحلول المستندة إلى بلوكتشين عبر أربعة عقد حسابية صغيرة الحجم وثلاث شاشات فيديو، بالإضافة إلى مكونات الشبكات التي تتيح التكامل مع الخدمات الخارجية، مثل التقنيات السحابية التقليدية." وفي تعليق على إطلاق المنتج، قالت ليندا بوكزوك، رائدة صناعة بلوكتشين في الولايات المتحدة:

"ما يساء فهمه في كثير من الأحيان حول بلوكتشين هو أنه يمثل حلًا كاملًا لحلول التكنولوجيا - في حين أنه في الواقع، هو مكون تكنولوجي يمكّن تطبيقات ونُهج الأعمال التجارية الأكبر. عرضنا على الهاتف المحمول عملي، وتكتيكي، والأهم من ذلك، ملموس للعملاء."

في الآونة الأخيرة، بدأت ديلويت وفيديليتي وأمازون، بالإضافة إلى ٢٠ شركة أخرى، في دعم برنامج تسريع بلوكتشين جديد يسمى ستارتب ستوديو. وسيوفر البرنامج ورش عمل لشركات بلوكتشين الناشئة لمساعدتهم على تعزيز مجموعة متنوعة من المهارات، بما في ذلك تصميم المنتجات، والقانون والهندسة، وتطوير العقود الذكية، والتمويل والتوظيف، من بين أمور أخرى.