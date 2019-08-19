تلقت مؤسسة فيديليتي الخيرية أكثر من ١٠٠ مليون دولار في تبرعات العملات المشفرة منذ عام ٢٠١٥

تام شمس - الاثنين 19 أغسطس 2019 08:48 مساءً - تلقت مؤسسة فيديليتي تشاريتابل الخيرية المستقلة ١٠٠ مليون دولار من العملات المشفرة، وفقًا لتقريرها المنشور مؤخرًا.

ففي "تقرير العطاء ٢٠١٩"، أوضحت فيديليتي تطور الحساب طوال عام ٢٠١٨، وقدمت نظرة ثاقبة حول نموها منذ إنشائها. وبشكل عام، بلغ عدد المتبرعين ٢٠٤٢٩٢ متبرع في ٢٠١٨، بينما في عام ٢٠٠٩ كانت الشركة تمتلك ٥١٩١٨ حسابًا.

إلغاء الضرائب على أرباح رأس المال

عندما يتعلق الأمر بمساهمات العملة الرقمية، تلقت فيديليتي تبرعات بالعملات المشفرة بقيمة ١٠٦ ملايين دولار منذ أن بدأت في قبول العملات المشفرة في عام ٢٠١٥، والتي تتضمن ٣٠ مليون دولار في عام ٢٠١٨. ويشير التقرير كذلك:

"على الرغم من أن قيم العملة المشفرة قد بردت إلى حد كبير بحلول نهاية عام ٢٠١٨، إلا أنها بدأت السنة عند ذروة. وقد سمحت قدرة فيديليتي تشاريتابل بقبول تبرعات العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين، لهؤلاء المانحين بإلغاء أي ضرائب على أرباح رأس المال ومنح المؤسسة الخيرية القيمة السوقية العادلة بالكامل." Advertisements

في عام ٢٠١٧، ورد أن فيديليتي تلقت ٦٩ مليون دولار - مما جعلها سنة قياسية للتبرعات بالعملات المشفرة - بينما في عام ٢٠١٦، بلغت قيمة التبرعات المشفرة ٧ ملايين دولار فقط.

تبنت بعض المنظمات الخيرية الأخرى حول العالم تبرعات العملات المشفرة أيضًا. ففي وقت سابق من أغسطس، كشفت الشركة الكورية الجنوبية القابضة SK C&C عن خطط لمنصة للتبرع تعتمد على ناتج مشتق من بلوكتشين لريبل. علاوة على ذلك، ستدعم المنصة عملة ثابتة مرتبطة بنسبة ١:١ إلى الوون، وكذلك توكن خدمة.

كما سجلت حملة عملات مشفرة خيرية أُطلق عليها اسم "إيردروب فنزويلا" حوالي ٦٠٠٠٠ مستفيد تم التحقق منه وجمعت ٢٧٢٠٠٠ دولار منذ إطلاقها في خريف عام ٢٠١٨.