شركة التجزئة اليابانية العملاقة راكوتين تطلق رسميًا بورصة عملات مشفرة

تام شمس - الاثنين 19 أغسطس 2019 02:45 مساءً -

بورصة العملات الأجنبية اليابانية بدأت راكوتين واليت التداول لمدة عام بعد الاستحواذ على إفريبوديز بيتكوين.

انطلاق ثلاثة أزواج للتداول

تم التأكيد في بيان صحفي يوم ١٩ أغسطس، أن راكوتين واليت، وهي شركة تابعة لعملاق التجارة الإلكترونية الياباني راكوتين، قالت إن التداول الفوري لثلاث عملات مشفرة - بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وبيتكوين كاش (BCH) - قد انطلقت الآن.

وفي المستقبل، يخطط المطورون لإصدار تطبيق لنظامي iOS وأندرويد، وسيكون استخدامه إلزاميًا لعمليات الإيداع والسحب.

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أضاف البيان الصحفي "سيتمكن العملاء الذين لديهم بالفعل حساب مصرفي لدى بنك راكوتين من فتح حساب راكوتين واليت بسهولة عن طريق إدخال المعلومات المطلوبة في نموذج الطلب عبر الإنترنت".

استحوذت راكوتين على إفريبوديز بيتكوين في أغسطس ٢٠١٨ بمبلغ ٢,٤ مليون دولار. وكان التنفيذيون قد أعلنوا في البداية عن إطلاق وشيك في أبريل من هذا العام، لكن يبدو أن التقدم قد توقف.

النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة في اليابان ينمو بسرعة

تنضم البورصة إلى نظام بيئي سريع التوسع في السوق اليابانية، حيث يتنافس العديد من المنافسين للحصول على شريحة من تداول العملة المحلية.

وفي الشهر الماضي، أعلنت طوكيو عن رغبتها في إنشاء نظام تناظري قائم على العملات المشفرة لسويفت، شبكة تسوية المدفوعات العالمية، في خطوة أقرتها لاحقًا مجموعة الدول الصناعية السبع.