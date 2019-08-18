بنك سيلفرغيت يخطط لتقديم قروض بضمان العملات المشفرة

تام شمس - الأحد 18 أغسطس 2019 11:48 مساءً - أعلنت شركة سيلفرغيت كابيتال كوربوريت، الشركة القابضة لبنك سيلفرغيت المؤيد للعملة المشفرة، أن الشركة تخطط لتقديم قروض بضمان بالعملات المشفرة.

ففي نموذج S١/A تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة في ١٥ أغسطس يوضح البنك:

"نعتقد أنه قد تكون هناك فرص جذابة لتوفير تسهيلات إقراض بالعملات الرقمية لتعميق علاقات العملاء رفيعة المستوى وزيادة دخلنا من الفائدة".

وفي الوثيقة، تنص الشركة على أنها وجدت طلبًا كبيرًا على الاقتراض المتعلق بالعملات المشفرة. وستتألف الخدمة من توفير العميل لأصول عملات مشفرة أو دولارات أمريكية كضمان في مقابل الحصول على ائتمان أكبر بكثير.

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بعد ذلك، "سيضع البنك مبلغًا إجماليًا متحفظًا للإقراض لتحسين المنتج، وسيضع إطارًا للمخاطر لتقليل المخاطر ومواصلة تطوير نماذج القروض بمرور الوقت."

وقد ذكرت الشركة أنها تتوقع تقديم المنتج الائتماني المتعلق بالعملات المشفرة للعملاء المؤسسيين في وقت لاحق من هذا العام. كما تشير سيلفرغيت أيضًا أنها وجدت رغبة كبيرة من عملائها في البنك "للمشاركة في رعاية الأصول الرقمية ونقلها بين العملاء".

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في مارس، قام بنك سيلفرغيت بضم عدد كبير من عملاء العملات المشفرة الجدد بما في ذلك بورصات العملات المشفرة والقائمين بالتعدين وخدمات الحفظ والمستثمرين العالميين، من بين آخرين في الربع الأخير من عام ٢٠١٨.

وفي عام ٢٠١٨، ارتفعت ودائع سيلفرغيت المستمدة من عملاء العملات المشفرة بمقدار ١٥٠,٤ مليون دولار، أو حوالي ١١,٤٪، بينما يقدر أولر إيرادات بنك سيلفرغيت السنوية بقيمة ٣٠ مليون دولار.