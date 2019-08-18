بيتكوين تقترب من ١٠٤٠٠ دولار بينما ترتفع العملات البديلة، وريبل تسجّل أرباحًا بنسبة ١٠٪

تام شمس - الأحد 18 أغسطس 2019 11:48 مساءً - الأحد، ١٨ أغسطس - تشهد أسواق العلات المشفرة ارتفاعًا قويًا باللون الأخضر، حيث سجلت العملات البديلة أقوى المكاسب بينما تجاوزت بيتكوين (BTC) علامة ١٠٤٠٠ دولار.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

بعد تصحيح الأمس، ارتفعت بيتكوين بحوالي ٢٪ اليوم، لتصل بذلك إلى ١٠٣٩٣ دولارًا في وقت كتابة المقالة.

بينما لا تزال منخفضة ١٠٠٠ دولار تقريبًا من نقطة سعرها في بداية الرسم البياني على مدى ٧ أيام، (١١ أغسطس)، إلا أن تعافي اليوم أبقى العملة الرائدة في وضع مريح فوق نقطة السعر النفسية البالغة ١٠٠٠٠ دولار. وخلال الأسبوع، تظل عملة بيتكوين في المنطقة الحمراء منخفضةً بنسبة ٩٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

حققت أعلى عملة بديلة وهي إيثريوم (ETH) مكاسب قوية تجاوزت ٧٪ ويتم تداولها عند حوالي ١٩٧ دولارًا في وقت كتابة المقالة. فبعد انخفاضها عن مستوى ٢٠٠ دولار في أغسطس ١٤، فإن المكاسب الجديدة لإيثريوم تقربها الآن من هذه العتبة. بينما لا تزال الخسائر خلال الأسبوع قوية عند ٧,٨٦٪.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تشهد ريبل مكسبًا صعوديًا بنسبة ١٠٪ أكثر خلال اليوم، وتسجّل خسارة أقل بنسبة ٥٪ على الرسم البياني على مدى سبعة أيام.

ومن بين العملات العشرة الأولى المتبقية، تشهد العديد منها زخمًا صعوديًا قويًا: حيث ارتفعت لايتكوين (LTC) بنسبة ٦,٥٪ خلال اليوم، وارتفعت إيوس (EOS) بنسبة ٦٪، وارتفعت بيتكوين كاش (BCH) ٥,٧٪.

وبالتوسع إلى أعلى عشرين عملة، فإن أداء العملات البديلة يعتبر قويًا على جميع الأصعدة. حيث ارتفعت كل من كاردانو (ADA) ويونوس سيد ليو (LEO) وترون (TRX) بنسبة ٧-٩٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

بينما تشهد تشين لينك (LINK) مكاسب قريبة من ٧٪ خلال اليوم، مع ارتفاع ستيلر (XLM) بالقرب من ٥,٦٪.

في حين سجلت دداش (DASH) وتيزوس (XTZ) ونيو (NEO) وأيوتا (MIOTA) جميعها مكاسب بنسبة ٣,٥ إلى ٥٪.

والقيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة هي ٢٦٧٣٩٠٩٨٨٣٥٠ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لبيانات كوين٣٦٠.