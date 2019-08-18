الصين: منطقة شينزن الاقتصادية الخاصة ستدرج أبحاث العملات الرقمية

تام شمس - الأحد 18 أغسطس 2019 05:48 مساءً - في ١٨ أغسطس، حددت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خطط التطوير المستقبلي لمنطقة شينزن الاقتصادية الخاصة، بما في ذلك استكشاف الأموال الرقمية والترويج لها وكذلك العملة المشفرة الوطنية القائمة على الرنمينبي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية STCN سيتم:

"الاعتراف المتبادل بالمنتجات المالية وتعزيز قابلية التشغيل البيني مع أسواق هونغ كونغ وماكاو المالية والاعتراف المتبادل بالمنتجات المالية. وفيما يتعلق بالترويج لتدويل الرنمينبي، سنحاول أولًا استكشاف إشراف مالي مبتكر عبر الحدود. إلى جانب دعم التطبيقات المبتكرة مثل أبحاث المال الرقمية والدفع بواسطة الهاتف المحمول في شينزن." Advertisements

ليست كل عملة رقمية غير مركزية

حسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، فإن بنك الصين الشعبي قد ادعى بالفعل أن عملته الرقمية "يمكن الآن أن يقال إنها جاهزة".

ومع ذلك، كما تم شرحه في مقالة المتابعة المخصصة، سيتم تشغيلها بواسطة نظام تشغيل من مستويين، والذي لن يتم تطبيقه بشكل لا مركزي. لذلك، وفقًا للتحليلات المختلفة، لا يمكن تسميتها عملة مشفرة حقيقية.

وفي غضون ذلك، في الوقت الذي تستمر فيه الصراعات السياسية داخل الصين، تدفع هونغ كونغ أسعارًا أعلى مقابل البيتكوين (BTC).