ما هو BAKKT و اهميته على صناعة التشفير ، مشروع BAKKT هو مشروع جديد أطلقته شركة The Intercontinental Exchange التي لديها العديد من وسطاء (منصات التداول) بما في ذلك بورصة نيويورك المالية المعروفة. سيتم إطلاق BAKKT بالتعاون مع الشركات الكبرى مثل Starbucks و Microsoft…

من خلال هذه المبادرة ، ترغب BAKKT في إضفاء الطابع الديمقراطي على استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتبادل والدفع. ولكن باستخدام قوانين السوق الحالية. في الوقت الحالي ، العديد من المؤسسات والأفراد لا يستطعون الاستثمار في العملات المشفرة. لعدة أسباب منها:

عدم وجود الإطار القانوني لصناعة التشفير: رغم انه اليوم تسمح العديد من المواقع بشراء العملات المشفرة. ومع ذلك ، لا يمتلك الكثيرون ترخيصًا للقيام بهذا النشاط. عدم وجود الإطار القانوني يمثل عقبة رئيسية أمام المؤسسات المالية والأفراد الذين يفضلون تجنب الاستثمارات في هذا المجال الجديد من النشاط.

رغم انه اليوم تسمح العديد من المواقع بشراء العملات المشفرة. ومع ذلك ، لا يمتلك الكثيرون ترخيصًا للقيام بهذا النشاط. عدم وجود الإطار القانوني يمثل عقبة رئيسية أمام المؤسسات المالية والأفراد الذين يفضلون تجنب الاستثمارات في هذا المجال الجديد من النشاط. صعوبة الاستخدام: قام بعض الرئيسيين في صناعة التشفير مثل Coinbase بتبسيط عملية شراء وبيع أصول التشفير. ومع ذلك ، لا يمكن للكل الاستفادة من خدماته.

قام بعض الرئيسيين في صناعة التشفير مثل Coinbase بتبسيط عملية شراء وبيع أصول التشفير. ومع ذلك ، لا يمكن للكل الاستفادة من خدماته. التقلبات المفرطة في السوق: إن رسملة العملات المشفرة في الوقت الحالي غير مستقرة مقارنة بما يمكن ملاحظته في البورصة ، السندات.

إن رسملة العملات المشفرة في الوقت الحالي غير مستقرة مقارنة بما يمكن ملاحظته في البورصة ، السندات. إمكانية منخفضة لاستخدام هذه الأصول: على الرغم من أنه من الممكن اليوم شراء العديد من المنتجات باستخدام Bitcoin ، إلا أن عددًا قليلاً من المتاجر يسمح باستخدام طريقة الدفع هذه داخل هيكلها. عمالقة مثل مايكروسوفت أو ستاربكس يمكن أن يكون الاساس الاول للتبني الجماعي.

ما هي الأهداف والمشاكل التي تود BAKKT حلها بخصوص صناعة التشفير ؟

طموح BAKKT هو “إنشاء نظام بيئي عالمي مفتوح ومنظم للأصول الرقمية”. و تريد BAKKT ايضا الترويج لاستخدام وشراء العملات المشفرة على نطاق واسع من خلال معالجة المشكلات المعيقة للسوق العملات المشفرة. إن مثل هذا التدفق الكبير لرأس المال إلى العملات المشفرة يمكن أن يكون له تأثير غير عادي على السوق الحالية.

مع النظام الأساسي الجديد BAKKT ، ستتاح للأفراد فرصة شراء عملات مشفرة حقيقية. يمكنهم أيضًا إنفاقها و استثمارها مباشرةً في جميع أنحاء العالم. مثلا يمكنك شراء قهوة من Starbucks في الشهور المقبلة بعد مبادرة BAKKT على سبيل المثال. يمكن لشهرة BAKKT وإعلان البورصة الخاضعة للتنظيم الحكومي أن تجتذب المستثمرين الكبار في العملة المشفرة التي تسعى إلى تحقيق عوائد عالية.

بالإضافة إلى الفوائد المالية ، فإن الزيادة الكبيرة في عرض النقود يمكن أن تمنح العملة المشفرة الشرعية اللازمة للإسهام الحقيقي في قبول الأغلبية واعتمادها. من خلال هذه المبادرة الجديدة ، يحاول مشروع Bakkt التغلب على العقبات التنظيمية التي أعاقت حتى الآن ظهور العملات المشفرة في العالم الواسع لسنوات عديدة.

هل نحن بحاجة BAKKT؟

السؤال مشروع ويجب طرحه. Bitcoin ظهر بعد أزمة 2008 لإعطاء الناس بديلاً للنظام المالي الحالي الخطير.

وصول BAKKT ليس بالتأكيد ما خطط له ساتوشي ناكاموتو. ما تريده BAKKT هو تطعيم أنشطة العملات المشفرة على النظام المالي الحالي لتبنيها على نطاق واسع. من خلال هذه العملية ، لن تكون اللامركزية والفلسفة التي يقوم بها Bitcoin ذات صلة. مع BAKKT ، ستتمتع المؤسسات المالية الكبرى بالسيطرة على تطور عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.

يشير العديد من الأشخاص إلى أن عملة البيتكوين لم تعد عملة مشفرة بالكامل ولامركزية لعدة أسباب:

1000 شخص فقط هم من يملكون أكثر من 40٪ من عملات Bitcoins وهم بالفعل قادرون على التحكم في السوق.

الصين هي لاعب رئيسي في تعدين البيتكوين. الغالبية العظمى من هذا النشاط مركزية في ذلك البلد.

يرى الكثير من الناس من خلال BAKKT طريقة سهلة لتحقيق الأرباح على المدى القصير. هذا ، بغض النظر عن التأثير على هذه التكنولوجيا الجديدة. أخيرًا السؤال الذي يجب طرحه هو:

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هل نريد التركيز على المكاسب قصيرة الأجل ، بغض النظر عن مستقبل عملات البيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام؟ أو تجنب بأي ثمن التلاعب والسيطرة على المؤسسات المالية على هذه التكنولوجيا الجديدة لتجنب التلاعب والحفاظ على اللامركزية من العملات؟

ما هي مزايا وعيوب BAKKT؟

سيكون تنفيذ بروتوكول BAKKT قادرًا على الحصول على العديد من المزايا في سوق العملة المشفرة.

مزايا BAKKT

فيما يلي بعض المزايا لمشروع BAKKT:

حجم تداول أكبر: في الوقت الحالي ، تكون أحجام التداول في سوق العملة المشفرة صغيرة إلى حد ما. هذا هو الحال إذا قارنت سوق العملة المشفرة بسوق الأسهم والسندات وغيرها … مع التدفق الهائل لرأس المال الجديد من المؤسسات والأفراد ، ستكون التقلبات في سوق العملة المشفرة أقل بكثير.

في الوقت الحالي ، تكون أحجام التداول في سوق العملة المشفرة صغيرة إلى حد ما. هذا هو الحال إذا قارنت سوق العملة المشفرة بسوق الأسهم والسندات وغيرها … مع التدفق الهائل لرأس المال الجديد من المؤسسات والأفراد ، ستكون التقلبات في سوق العملة المشفرة أقل بكثير. مشاريع ICO خاضعة للتنظيم: مع مشروع BAKKT ، ستكون الشركات أكثر تحفيزًا لزيادة رأس المال من خلال ICOs. عندما نعلم أن الغالبية العظمى من جامعي رأس المال عبر ICOs هم مخادعون أو لا ينجحون في شروطهم ، فقد يكون هذا أمرًا جيدًا للجديين منهم.

مع مشروع BAKKT ، ستكون الشركات أكثر تحفيزًا لزيادة رأس المال من خلال ICOs. عندما نعلم أن الغالبية العظمى من جامعي رأس المال عبر ICOs هم مخادعون أو لا ينجحون في شروطهم ، فقد يكون هذا أمرًا جيدًا للجديين منهم. التبني الشامل للعملات المشفرة: ينبغي أن تسمح BAKKT بزيادة عملات التشفير. الهدف هو تعميم استخداماتها كوسيلة للدفع على نطاق عالمي. الشراكات مع شركات مثل مايكروسوفت وستاربكس تعزز هذه المبادرة.

ينبغي أن تسمح BAKKT بزيادة عملات التشفير. الهدف هو تعميم استخداماتها كوسيلة للدفع على نطاق عالمي. الشراكات مع شركات مثل مايكروسوفت وستاربكس تعزز هذه المبادرة. عمليات التبادل الحقيقية: مع بروتوكول BAKKT ، سيكون Bitcoin التي سيتم شراؤها حقيقية ومادية. هذا يجب أن يزيد بشكل مباشر الطلب في السوق.

مع بروتوكول BAKKT ، سيكون Bitcoin التي سيتم شراؤها حقيقية ومادية. هذا يجب أن يزيد بشكل مباشر الطلب في السوق. قابلية التوسع: أظهرت Bitcoin بالفعل حدودها من حيث قابلية التوسع خاصة في عام 2017 بعد الوصول الهائل للمستخدمين الجدد. ومع ذلك ، فإن Bakkt مستعدة لحل هذه المشكلة عن طريق استخدام حل غير متصل بالشبكة بشكل أساسي يشبه شبكة Lightning.

عيوب BAKKT

فيما يلي بعض عيوب BAKKT:

المركزية: ولدت عملات البيتكوين مثل معظم العملات المشفرة من الرغبة في الشفافية واللامركزية الكاملة للبورصات والاستقلال مقابل المؤسسات المالية. علاوة على ذلك ، يمكن أن تؤدي عملية مثل BAKKT إلى تجاوزات جديدة كتلك التي لاحظناها في عام 2008. إن السماح للمؤسسات المالية بضخ مبالغ كبيرة من رأس المال يمكن أن يتعارض مع اللامركزية والفلسفة التي يدعو إليها ساتوشي ناكاموتو.

ولدت عملات البيتكوين مثل معظم العملات المشفرة من الرغبة في الشفافية واللامركزية الكاملة للبورصات والاستقلال مقابل المؤسسات المالية. علاوة على ذلك ، يمكن أن تؤدي عملية مثل BAKKT إلى تجاوزات جديدة كتلك التي لاحظناها في عام 2008. إن السماح للمؤسسات المالية بضخ مبالغ كبيرة من رأس المال يمكن أن يتعارض مع اللامركزية والفلسفة التي يدعو إليها ساتوشي ناكاموتو. التلاعب بالسوق: مع BAKKT ، سيكون لدى المؤسسات المالية الكبرى الوسائل اللازمة للتعامل مع سعر العملات المشفرة.

تخزين العملات المشفرة: يتذكر الكثيرون حلقة MT GOX والقرصنة التي مرت بها المنصة. مع بروتوكول BAKKT ، سيتم تخزين العملات المشفرة مباشرة بكميات كبيرة على المنصة. من الواضح أنك لن تكون في حوزة مفاتيحك الخاصة. يمكن أن يكون BAKKT هدفًا للعديد من المتسللين ويزيد من مخاطر السرقة. لهذا السبب ، فإننا ننصحك أبدًا بعدم تخزين كلمات التشفير الخاصة بك على منصات مسؤولة عن تخزين أصولك نيابة عنك! يجب أن تكون دائمًا مسيطرًا على مفاتيحك وأموالك الخاصة لتجنب المفاجآت الغير السارة. في استثماراتنا الخاصة ، نستخدم Ledger nano X أو Trezor التي تعد اليوم أفضل البدائل لتخزين عملتك المشفرة على المدى الطويل.

ما هو مستقبل ل BAKKT

بالنسبة للأكثر تفاؤلاً ، يبدو أن BAKKT يمكن أن يكون محفزًا قويًا لاعتماد العملات المشفرة على نطاق واسع بين عامة الناس. يعتقد الكثيرون أن إطلاق BAKKT يجب أن يؤدي إلى استثمار بمليارات الدولارات مما سيؤدي إلى زيادة سيولة واستقرار وتنظيم وأمن سوق العملة المشفرة.

على العكس من ذلك ، يعتقد معظم المتشككين أن BAKKT أمر خطير وضار لأنه يتعارض مع السبب وراء إنشاء Bitcoin. يشير البعض أيضًا إلى أن المؤسسات لديها بالفعل الوسائل اللازمة للاستثمار في العملات المشفرة وأن الحجج التي طرحها بروتوكول BAKKT لا تيستند إلى حقيقة.

و أنتم ؟ ما رأيك؟ هل أنت أكثر تفاؤلاً أو تشاؤماً بشأن هذه المبادرة الجديدة؟

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