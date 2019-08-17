أسواق العملات المشفرة تهبط مع غرق سعر بيتكوين دون ١٠٢٠٠ دولار

تام شمس - السبت 17 أغسطس 2019 11:48 مساءً - السبت ١٧ أغسطس - شهدت أسواق العملات الرئيسية في معظمها انخفاضًا طفيفًا اليوم، حيث انخفض سعر بيتكوين (BTC) إلى أقل من ١٠٢٠٠ دولار، وفقًا لبيانات كوين ٣٦٠.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

يتم تداول بيتكوين عند حوالي ١٠١٩٧ دولارًا في وقت كتابة المقالة، بانخفاض ٣٪ تقريبًا عن فترة الأربع وعشرين ساعة حتى وقت النشر. واليوم، شهدت بيتكوين انخفاضًا إلى مستوى منخفض بلغ ٩٧٦٥ دولارًا قبل التداول في اتجاه جانبي حول مستواها الحالي. وقد انخفضت بيتكوين الآن بنسبة ١٤٪ تقريبًا خلال الأسبوع، بينما ارتفعت العملة على الرسم البياني الشهري بنسبة ٦,٧٣٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

بدأت ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، إيثريوم (ETH) اليوم عند ١٨٢,٩٦ دولارًا. حيث عكست العملة البديلة انخفاض بيتكوين في وقت مبكر من اليوم، بينما عانت لاحقًا من انخفاض تدريجي متعرج على مدار اليوم. وقد فقدت إيثريوم أكثر من ١٤٪ في الأسبوع و١١ ٪ من حيث أدائها الشهري.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

يتم تداول ريبل حاليًا في المنطقة الخضراء عند ٠,٢٦٣ دولار تقريبًا، مما يجعلها مرتفعة بنسبة ٠,٤٦٪ عن اليوم الماضي. وفي وقت سابق اليوم، شهدت العملة البديلة ارتفاعًا إلى ٠,٢٦٧ دولار. وعلى الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية، انخفضت ريبل بنسبة ١١,٤٣٪ و١٤,٢٤٪ على التوالي.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

إلى جانب ريبل، كانت كاردانو (ADA) ويونوس سيد ليو (LEO) وتشينلينك (LINK) وأيوتا (MIOTA) هي فقط التي سجّلت مكاسب خلال اليوم بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة.

حسبما ورد في وقتٍ سابق من اليوم، قام مطور بلوكتشين لبيتكوين إس ومنشئ خدمة تنظيم بلوكتشين "أوبن دايركتوري"، سينفونوت، لخدمة استشارية تسمى أوفيس أورز. حيث تربط هذه الخدمة المطورين المحتاجين للمساعدة مع مطوري بيتكوين إس في ذوي الخبرة للحصول على مساعدة في مشاريع بيتكوين إس في.

اليوم أيضًا، ذكر كوينتيليغراف أن شركة الإقراض المشفرة نيكسو دفعت لمالكي توكنها ما مجموعه ٢٤٠٩٥٧٤,٨٧ دولارًا من الأرباح، ووصلت إلى عائد أرباح سنوي قدره ١٢,٧٣٪.