بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية "كوين ون" تصدر معايير إدراج العملات المشفرة

تام شمس - السبت 17 أغسطس 2019 11:48 مساءً -

أصدرت بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية "كوين ون" مجموعة من المعايير لتحديد إذا ما كان سيتم إدراج مشاريع العملات الرقمية الجديدة في البورصة أم لا.

ففي منشور بتاريخ ٨ أغسطس، وصفت كوين ون تسعة معايير يجب أن تمتثل لها مشاريع العملات المشفرة من أجل أن يتم إدراجها في البورصة. وستدرس كوين ون بشكل خاص مسائل مثل استدامة نماذج الأعمال، وشفافية الحوكمة، وخطة توزيع التوكن، والرؤية والقيمة، وحجم السوق، وحالة الاستخدام، وتكوين الفريق، ومعدل إنجاز خارطة الطريق، وقابلية التسويق.

التركيز على السوق الكورية الجنوبية

في تفصيل المعايير، شددت كوين ون على أن مشروع العملات المشفرة يجب أن يكون لديه خطة أعمال تركز على السوق في كوريا الجنوبية، لأن غالبية مستخدميها مواطنون محليون. وأكدت كوين ون أيضًا أنها تفحص بدقة تنظيم هيكل إدارة المشروعات المدرجة والمخاطر المرتبطة بها.

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وإلى جانب ذلك، تقول كوين ون إنها تفكر في خطة توزيع مستقبلية للتوكنات، بالإضافة إلى إصدار توكن للمشروع وتداوله. كذلك تحتاج مشاريع العملات المشفرة أيضًا إلى فكرة واضحة عن القيمة التي يمكن أن تقدمها مقارنةً بالمنتجات والخدمات الموجودة في السوق التي تحل محلها.

حيث كتبت كوين ون: "نظرًا لقيام كوين ون بتوليد إيرادات فقط من الرسوم المتكبدة من المعاملات، نعتزم إدراج المشروعات التي يمكنها توليد حجم التداول بشكل طبيعي مع نمو المشروع".

التوسع التدريجي للخدمات

يأتي هذا التطور في أعقاب إعلان كوين ون في ٧ أغسطس، والذي كشفت فيه عن شراكة مع شركة سرتيك لتدقيق الأمن السيبراني لتكشف عن شركة Xangle لتوفير المزيد من الأمان والشفافية لمستثمري العملات المشفرة.