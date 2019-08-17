جيجو 'بيت-آيلاند' في كوريا الجنوبية تعلن عن مبادرة بلوكتشين جديدة

تام شمس - السبت 17 أغسطس 2019 08:42 مساءً - أعلنت جيجو "بيت آيلاند" الكورية الجنوبية عن خدمة أبحاث تطوير بلوكتشين هاب سيتي يوم ١٣ أغسطس.

جزيرة مع طموحات بلوكتشين

ذكرت وكالة الأنباء المحلية جيجودومين يوم ١٤ أغسطس أن جيجو أعلنت عن خدمة أبحاث تطوير بيت-آيلاند هاب سيتي يوم ١٣ أغسطس. علاوة على ذلك، ذكر مؤلف التقرير أن مزود الخدمات السحابية تيلون سوف يقوم بالبحث. ووفقًا للتقرير، فإن الميزانية المخصصة لتغطية تكاليف المشروع تبلغ ١٧٥ مليون وون (حوالي ١٤٥٠٠٠ دولار).

في أبريل، أفاد موقع بزنس كوريا الإخباري المحلي أن بوسان - وهي ثاني أكبر مدن كوريا الجنوبية من حيث عدد السكان - قد تم اختيارها على جيجو كموقع مفضل لمنطقة خالية من التنظيم لبلوكتشين في كوريا الجنوبية.

الجزيرة التي لا تستسلم

كانت جيجو تأمل سابقًا في أن تصبح المركز الرئيسي لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO)، بعد حصولها على وضع المنطقة الخالية من التنظيم. ومع ذلك، تظهر التطورات الأخيرة أن الجزيرة لا تزال تقاتل من أجل أهميتها في صناعة بلوكتشين والعملات المشفرة.

Advertisements

فكجزء من المشروع، ستقوم الأطراف المعنية بتحليل حالات الاستخدام المتقدمة لتكنولوجيا بلوكتشين والخدمات المشتقة والتحقيق فيها، وكذلك تطوير نموذج خدمة بلوكتشين مناسب لجزيرة جيجو. وقد علق مدير الاستراتيجية المستقبلية لجزيرة جيجو نوه هي-سيوب على التطوير قائلًا:

"نتوقع أن تسهم هذه الخدمة البحثية في ترسيخ مدينة جيجو كمدينة محورية لبلوكتشن والتي تزيد من إمكانات تكنولوجيا بلوكتشن، وهي التكنولوجيا الأساسية للثورة الصناعية الرابعة".

بعد حظر الطرح الأولي للعملات الرقمية لأول مرة في سبتمبر ٢٠١٧، أعلنت هيئة الخدمات المالية الحكومية في كوريا الجنوبية أنها لن ترفع الحظر المفروض على تلك العمليات في البلاد في نهاية يناير.