باينانس جيرسي تكافئ المتسلل الذي اخترق اسم نطاقها

تام شمس - السبت 17 أغسطس 2019 05:55 مساءً - سوف تعوض بورصة العملات المشفرة باينانس المخترق الأخلاقي الذي قام بخرق اسم نطاق باينانس جيرسي على الإنترنت وحسابها عل تويتر.

اختراق نطاق وحساب باينانس جيرسي على تويتر

في منشور تم نشره يوم ١٦ أغسطس، أعلنت بورصة العملات المشفرة باينانس جيرسي أن مخترق اخلاقي تمكن من الوصول إلى حساب @BinanceJE على تويتر (صفحة باينانس جيرسي الرسمية) واسم نطاق المنصة على الإنترنت. ومع ذلك، كانت الشركة قادرة على استعادة اسم النطاق في غضون بضع دقائق، وحساب تويتر في بضع ساعات.

ووفقًا للإعلان، حصل المتسلل على حق الوصول "عن طريق الهندسة الاجتماعية، مزود خدمة اسم نطاق البريد الإلكتروني"، ثم قام بنشر عدد قليل من التغريدات من الحساب الرسمي للشركة، وحذفها لاحقًا. علاوة على ذلك، قيل إن المتسلل كان متعاونًا ومنفتحًا أثناء اتصاله بفريق أمان البورصة، مما سمح بالتعافي السريع لحساب تويتر. وتشير الشركة:

"لقد تمكنا من استعادة اسم النطاق في غضون بضع دقائق وحساب تويتر في بضع ساعات في وقت لاحق. وسنقوم بإصدار مكافأة أمان للمخترق الأخلاقي، بالإضافة إلى التحقيق في الحادث بشكل أكبر مع مزود الخدمة الخاص بنا. [...] وجميع الأموال على باينانس.جيرسي آمنة. ولم يتم اختراق البيانات". Advertisements

لقطة شاشة لأحد التغريدات | قناة ANN الخاصة بـ Diddycarter على تيليغرام

وفي واحدة من التغريدات من حساب آخر، يسيطر عليه نفس المخترق حسبما يزعم، تمت مطالبة الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ زاو بالاتصال بهم شخصيًا. وفي وقت كتابة المقالة، تم حذف جميع تغريدات المتسلل من صفحة باينانس جيرسي على تويتر.

وحسبنا أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، فقد ارتفع التوكن الأصلي لبورصة باينانس بنسبة ١١٪ تقريبًا، على الرغم من الشائعات الجديدة حول تسرب بيانات "اعرف عميلك" المحتمل والذي يؤثر على مستخدمي البورصة.