مجتمع التشفير متفاعل بقوة بخصوص منصة Bakkt ولكن!

الأخبار المتعلقة بمنح الموافقة التنظيمية على منصة Bakkt أخيرًا قد تم اعتبارها الشيء الاكثر ايجابية لصناعة التشفير. و المجتمع المهتم بالتشفير متفاعل بقوة بخصوص الخبر الاخير Bakkt ولكن؟ ليس كل من في المجتمع مقتنعين بأنه أفضل شيء للبيتكوين و العملات البديلة.

تأثير منصة Bakkt على السوق؟

إن منصة التداول المشفرة الجديدة الخاصة بشركة ICE قد حصلت على الموافقة القانونية. تم تحديد تاريخ 23 سبتمبر كإطلاق لمنصة التداول المشفرة بعد موافقة الجهات التنظيمية من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ووزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك. هذا قد يفتح الباب أمام المستثمرين من المؤسسات ويمكن أن يكون خطوة كبيرة إلى الأمام لإضفاء الشرعية على صناعة التشفير في الولايات المتحدة.

قد يكون مفهوم عقود البيتكوين الآجلة التي يتم تسليمها فعليًا والتي تدعمها بورصة نيويورك للأوراق المالية هو المحفز الذي يأخذ البيتكوين إلى الأسواق الاستهلاكية الرئيسية. ليس كل مجتمع التشفير متفائل بهذا الخبر. محللون في التشفير يتوقعون حدوث ارتفاع في سوق العملات المشفرة قبل الإطلاق الرسمي للمنصة و بعدها يمكن ان تحدث عملية بيع كبيرة، مما قد يجعل سوق العملات المشفرة في مستويات ادنى.

فيما يتعلق بأخبار منصة Bakkt ، يتوقع من سوق العملات المشفرة أن يتجه الى المنحنيات الصاعدة قبل اطلاق المنصة. ولكن في اليوم الذي سيبدأ فيه تطبيق منصة Bakkt فعليًا ، ستكون هناك عمليات البيع في السوق، و ستكون وول ستريت هي الرابح الاول.

نادراً ما كان مرحب بمشاركة وول ستريت في البيتكوين. تؤدي القدرة على بيع الأصول كما هو موضح في أسواق CME الآجلة إلى التلاعب بالسوق الذي لا يزال يمثل خوفًا لتجار التجزئة. فمحللون في سوق العملات المشفرة يرون ان Bakkt عديم الفائدة على سوق العملات المشفرة وسيضيف المزيد من التلاعب والمحتالين.

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حركة سعر البيتكوين على المدى القصير

ألقى محلل العملات المشفرة WelsonTrader نظرة على الآثار المحتملة لسعر البيتكوين بعد إطلاق Bakkt انه سيتجه الى الاسفل.

كان سوق العملات المشفرة متقلب هذا الأسبوع فهذه التقلبات اخدت سعر البيتكوين الى الارباع ارقام، لكن لا يزال يواجه مقاومة قوية حيث يتداول حاليًا. حوالي 10،400. الا ان السعر مهدد بالانخفاض الى مستويات متدنية في الاسابيع القادمة.

لم تؤثر أخبار Bakkt على أسعار Bitcoin على المدى القصير ، وفي حين يرى الكثيرون أنها صعودية بشكل كبير ، فليس كلهم يشاركون ذلك الشعور.