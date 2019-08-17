منصة تبادل العملات المشفرة الرائدة Binance في الولايات المتحدة يمكن أن يتم اطلاقها قبل نوفمبر وفقًا لما صرح به رئيسها التنفيذي ، تشانغبنغ تشاو. و التي من شأن منصة تبادل العملات المشفرة الرائدة Binance ان تخدم العملاء الأمريكيين في المقام الاول الذين يواجهون مشاكل مع القوانين الامريكية المتعلقة بالعملات المشفرة ة تداولها بشكل قانوني و مع منصات تبادل و تداول العملات المشفرة الاخرى.

في مقابلة مع تشانغبنغ تشاو قال : إن الكثير من الأمور تتغير باستمرار ة بسرعة، لهذا يتوقع أن يحدث الإطلاق منصة تبادل العملات المشفرة الرائدة Binance في الولايات المتحدة “في غضون شهر أو شهرين القادمين”. ستعمل بورصة Binance افضل و اقوى منصة تشفير في العالم بالشراكة مع BAM Trading Services.

منصة تبادل العملات المشفرة الرائدة Binance قريبا للولايات المتحدة

ولكن لا تشفير لسكان نيويورك

في الوقت الحالي ، لا تملك BAM رخصة BitLicense اللازمة لتقديم خدمات تداول العملات المشفرة في نيويورك. وأضاف تشاو أن التبادل لن يكون متاحًا في البداية لسكان نيويورك ولكنه ينوي التقدم بطلب للحصول على ترخيص من دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك. يتم تنظيم BAM بواسطة شبكة تنفيذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) ، لكن هذا لا يشمل نيويورك التي تخضع للوائح أكثر صرامة من قبل (NYDFS إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك).

كانت ولاية نيويورك أكثر صرامة على شركات التشفير من أي مكان آخر في الولايات المتحدة مما أدى لإغلاق العديد من المشاريع المشفرة هناك. هذا ما جعل المنظمون في جميع أنحاء البلاد أقدامهم على بذل جهود فيما يتعلق بالتنظيم المشفر باعتباره سوء فهم من المشرعين.

أضاف رئيس Binance التنفيذي، تشانغبنغ تشاو

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“لقد وضعت الولايات المتحدة لوائح واضحة للغاية بخصوص صناعة العملات المشفرة ، لذلك نأمل أن يتضح ذلك. في الوقت نفسه ، سيتم مكافأة بعض المتبنين الأوائل في هذا الفضاء بشكل أفضل. هناك شكوك في المجال التنظيمي ، لكننا على استعداد للمحاولة. “

تعد الولايات المتحدة سوقًا كبيرًا لشركة Binance مع أكثر من 20٪ من العوالم الرقمية التي نشأت هناك. من حيث الحجم اليومي للتداول للولايات المتحدة ، Binance متقدم بالفعل على المنافسة بـ 1.2 مليار دولار مقارنة بـ 660 مليون دولار على Coinbase Pro و 355 مليون دولار على Kraken و 75 مليون دولار على Gemini و 47 مليون دولار على Poloniex.

وأضاف تشاو أن الالتزام التنظيمي الكامل أمر بالغ الأهمية وأنه لديه ثقة كاملة في شركائها المحليين. ستقوم Binance.US بإدراج 30 من أصول التشفير في البداية ، بما في ذلك الأصول الرئيسية وعدد قليل من العملات البذيلة مثل HOT و MANA و RVN و NANO و LOOM و ZIL و REP و ZRX.

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