المحكمة تسمح لدعوى العلامة التجارية لبلوكتشين.كوم ضد بايميوم بالمضي قدمًا

تام شمس - السبت 17 أغسطس 2019 12:49 مساءً - رفضت المحكمة الفيدرالية في نيويورك طلب رفض القضية الصادر في دعوى التعدي على العلامات التجارية من قبل بورصة ومحفظة العملات المشفرة بلوكتشين.كوم ضد شركة التكنولوجيا المالية الناشئة بايميوم والرئيس التنفيذي للشركة بيير نويزات بشأن استخدام نطاق "بلوكتشين.يو".

ووفقًا لوثائق المحكمة المنشورة يوم ٧ أغسطس، زعمت الدعوى، التي رفعتها في الأصل بلوكتشين.كوم في سبتمبر ٢٠١٨، أن بايميوم ومنصة بلوكتشين.يو لم تنتهكا العلامة التجارية فحسب، بل كانتا متورطين في منافسة غير عادلة وإعلان كاذب.

بلوكتشين مقابل بلوكتشين

في فبراير ٢٠١٩، أرسلت بايميوم اقتراحًا "لرفض الشكوى المعدلة بسبب عدم تقديم مطالبة يمكن بموجبها منح الانتصاف [...] ولانعدام الاختصاص الشخصي على بيير نويزات."

وبدورها، نجحت بلوكتشين.كوم في القول بأن علاماتها لم تكن وصفية بطبعها أو مكتسبة بشكل ثانوي، وأن علامات بلوكتشين.كوم و بلوكتشين.يو كانت متشابهة إلى حد كبير بما يكفي لاستمرار القضية.

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وقد رفضت المحكمة الفيدرالية في نيويورك الجزء المتعلق بانتهاك العلامات التجارية من اقتراح بايميوم وسمحت باستمرار الدعوى.

لا تعبث مع هيئة الأوراق المالية والبورصات

ووجدت المحكمة أيضًا أن مزاعم إعلان بايميوم بأن "الإيداع تم قبوله و [تم تسجيله الآن لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات!" كاذب، لذا يبقى هذا الجزء في الدعوى أيضًا.

وفي الواقع، كان الشيء الوحيد الذي سجلته الشركة الناشئة في ذلك الوقت لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هو نموذج D، وقد جادلت بلوكتشين.كوم بأن "تقديم نموذج D لا يعني أن الأوراق المالية" مسجلة "أو أن لديها تم تدقيقها أو الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. وقد وافقت المحكمة.

في الوقت نفسه، تم رفض جميع الدعاوى المرفوعة ضد بيير نويزات بسبب الافتقار الفعلي للولاية القضائية الشخصية. كما جادلت المحكمة بأن الإعلان عن "الوضع الخالي من الاختراق والمبادلة الذرية" ليس مزيفًا.