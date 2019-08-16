سوق العملات المشفرة يرسل إشارات مختلطة بينما يشهد سعر إيثريوم وبيتكوين بعض الارتفاع

تام شمس - الجمعة 16 أغسطس 2019 11:53 مساءً - الجمعة ١٦ أغسطس - تشهد بيتكوين وإيثريوم بعض الحركة الصعودية مع استمرار ريبل في التراجع.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

يتم تداول بيتكوين بسعر ١٠٤٨٠ دولار في وقت كتابة المقالة، مما يمثل زيادة بنسبة ٤,٥٨ ٪ خلال اليوم. تشهد بيتكوين بعض الزخم الصعودي، حيث بلغت ذروتها عند ١٠٥٠٠ دولار حتى الآن وتستمر في الابتعاد عن علامة الأرقام الأربعة التي سقطت حتى يوم أمس. ومع ذلك، تحتاج بيتكوين إلى الصعود بحوالي ١٥٪ لاستعادة حاجز الـ ١٢٠٠٠ دولار، والذي تجاوزته عدة مرات في وقت سابق من هذا الشهر.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تحولت العملة المشفرة الثانية، إيثريوم، إلى التداول قليلًا في المنطقة الخضراء اليوم. حيث يتم تداول إيثريوم بأكثر من ١٨٥ دولارًا، مما يمثل زيادة بنسبة ٠,٦١٪ خلال اليوم. شهدت إيثريوم انخفاضًا كبيرًا هذا الأسبوع، حيث تم تداولها بما يزيد عن ٢١٨ دولارًا يوم الجمعة وهبطت بنسبة ١٤,٧٪ تقريبًا لتصل إلى سعرها الحالي.

Advertisements

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

يتم تداول ريبل، وهي ثاني أكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، عند ٠,٢٦٢ دولار وتتجه بانخفاض بنسبة ٠,٢٤٪ في اليوم. مثل العديد من العملات المشفرة، تتراجع ريبل هذا الأسبوع. ولكن على عكس بيتكوين وإيثريوم، لم تنجح ريبل في العودة إلى اللون الأخضر في وقت كتابة المقالة.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

إلى جانب بيتكوين وإيثريوم، تشمل أفضل ٢٠ عملة مشفرة في الأخضر اليوم إيوس وتيثر (USDT) وبيتكوين إس في (BSV) وباينانس كوين (BNB) ومونيرو (XMR) وستيلر (XLM) وداش (DASH) وتيزوس (XTZ).

يبلغ إجمالي القيمة السوقية لأكبر ١٠٠ عملة مشفرة حاليًا ما يزيد عن ٢٧٠,٩ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، وفقًا لكوين ٣٦٠.