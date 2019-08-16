باكت تعلن إطلاق العقود الآجلة ومنصة الحفظ يوم ٢٣ سبتمبر في الولايات المتحدة

تام شمس - الجمعة 16 أغسطس 2019 08:48 مساءً - أعلنت باكت عن إطلاقها المقبل لمنصة انتظارها المستقبلية للعقود اليومية والشهرية في الولايات المتحدة في مدونة بتاريخ ١٦ أغسطس. فبعد تلقي الموافقة اللازمة من الجهات التنظيمية، من المقرر أن يتم الإطلاق في ٢٣ سبتمبر.
وكانت العقود الآجلة التي تم تسليمها فعليًا من قبل باكت موضع ترقب كبير، حيث أعلنت الشركة في البداية عن إطلاقها في أغسطس ٢٠١٨ قبل أن تخضع للتأخير المتكرر بسبب قضايا الامتثال. لقد أثبتت تلبية متطلبات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) صعوبة خاصة. وقد بدأت الشركة الاختبار بشكل جدي في ٢٢ يوليو، حسبما ذكر كوينتيليغراف في ذلك الوقت.
ووفقًا للإعلان، استضافت باكت العديد من الأحداث في نيويورك وشيكاغو - وهي مدن مهمة لسوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة. كما جلسوا مع المنظمين من هيئة تداول السلع الآجلة وكذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
وستشارك باكت مع Intercontinental Exchange Futures الولايات المتحدة الأمريكية وIntercontinental Exchange Clear الولايات المتحدة الأمريكية لتوفير عقودها الآجلة.
وتمثل الخدمات المؤسسية والحفظ سوقًا متناميًا للعملات المشفرة، حيث أعلنت كبرى البورصات في الولايات المتحدة "كوين بيز" عن إضافة مؤسسات زابو إلى أعمالها لخمات الحفظ في الليلة الماضية. وبعد هذا الإعلان، علق براين أرمسترونج الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز على الارتفاع الكبير في عدد عملاء المؤسسات لخدمات العلات المشفرة، قائلًا:
"سواء كانت المؤسسات ستتبنى العملات المشفرة أم لا، كان سؤالًا مفتوحًا منذ حوالي ١٢ شهرًا. وأعتقد أنه من الآمن أن نقول إننا نعرف الآن الجواب. فنحن نشهد ما بين ٢٠٠ إلى ٤٠٠ مليون دولار أسبوعيًا في ودائع العملات المشفرة الجديدة تأتي من عملاء مؤسسيين."
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