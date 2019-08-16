عملاقة تكنولوجيا المعلومات "أوراكل" تقاضي شركة بلوكتشين ناشئة لأخذها اسمها

تام شمس - الجمعة 16 أغسطس 2019 06:49 مساءً - تقاضي عملاقة تطوير البرمجيات أوراكل شركة بلوكتشين الناشئة كريبتو أوراكل، مدعية انتحال العلامة التجارية واحتلال النطاق الإلكتروني.

احتلال النطاق الإلكتروني وانتحال العلامة التجارية

أفاد الموقع الإخباري كمبيوتر ريسلر نيوز (CRN) عن أخبار سوق التكنولوجيا يوم ١٥ أغسطس أن شركة أوراكل رفعت دعوى قضائية ضد كريبتو أوراكل بدعوى انتهاكها للعلامة التجارية واحتلال النطاق الإلكتروني في المقاطعة الشمالية بكاليفورنيا.

وتوضح ويكيبيديا أن احتلال النطاق الإلكتروني هو "تسجيل اسم نطاق أو الاتجار فيه أو استخدامه بنية غير حسنة، للتربح من شهرة علامة تجارية تخص شخصًا آخر".

ويقال إن الشكوى المقدمة من عملاق التكنولوجيا تدعي أن اسم الشركة الناشئة قد تم اختياره "للتداول على سمعة أوراكل كاسم مبدع ورائد في صناعة التكنولوجيا، وللتلاعب بالسمعة الجيدة التي بنتها أوراكل لعلامتها التجارية الشهيرة."

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كريبتو أوراكل هي شركة استشارية تركز بمجال العملات المشفرة، وهي تبيع أيضًا تذاكر لأحداث الصناعة التي تنظمها، مثل كريبتومندايز. أوراكل، من ناحية أخرى، هي شركة تطوير البرمجيات العملاقة وراء جافا والتي تقوم أيضًا بتوفير خدمات بلوكتشين.

أوراكل تعمل أيضًا على بلوكتشين

حسبما ذكر كوينتيليغراف في فبراير، تقوم أوراكل بتوسيع الميزات على منصة بلوكتشين أوراكل على مستوى المؤسسات. وقد تم عرض الشركة الناشئة عدة مرات على قناة سي إن بي سي، وأحد هذه المقابلات هو السبب في أن عملاق تكنولوجيا المعلومات قرر اتخاذ إجراءات قانونية.

وبحسب ما ورد أرسلت أوراكل أولًا رسالة وقف وإلغاء لطلب قدمته كريبتو أوراكل لتسجيل حقوق العلامة التجارية باسمها. والآن، تطلب أوراكل من قاضي فيدرالي أن يأمر الشركة الناشئة بسحب طلب العلامة التجارية هذا، والتوقف عن استخدام اسمها وإزالة العلامة التجارية من جميع مجالات الويب التي تشير إليها. وأخيرًا، يزعم محامي أوراكل أيضًا أن الشركة لها الحق في استرداد أرباح الشركة الناشئة.