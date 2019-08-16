الباحثون: انخفاض سعر بيتكوين لم يحدث بسبب بيع بيتكوين احتيالي بقيمة ٣ مليارات دولار

تام شمس - الجمعة 16 أغسطس 2019 03:49 مساءً - لم ينجم انخفاض أسعار بيتكوين (BTC) مؤخرًا عن عمليات البيع التي قامت بها بيتكوين من خلال المخطط الاحتيالي الصيني بلس توكن بقيمة ٣ مليارات دولار، وفقًا للباحثين في شركة تحليل العملات المشفرة توكن أناليست.

شركة تحليلات العملات المشفرة: لا يمكن أن يكون بلس توكن هو السبب

حسبما أفادت بلومبرغ في ١٥ أغسطس، قال المؤسس المشارك لشركة تحليل العملات المشفرة توكن أناليست ومقرها لندن، سيد شيخار، إن بيع بيتكوين من قبل مشغلي بلس توكن لا يمكن أن يكون سبب الانخفاض الأخير في الأسعار.

والجدير بالذكر أن الشركة لم تجد أي دليل على قيام بلس توكن بنقل أي مبالغ كبيرة من بيتكوين إلى أي عناوين بورصة معروفة. حيث قال شيخار:

"لا يبدو أن أي من هذه العناوين مملوكة لبورصات. [...] لذلك كان هذا منيرًا. سنراقب هذا الأمر لمعرفة إذا ما كانوا قد نقلوا مئات الملايين إلى البورصات في وقت ما." Advertisements

الادعاءات المتنازع عليها

تتعارض النتائج مع الادعاءات الأخيرة من قبل الشريك المؤسس لشركة الاستثمار البدائية القائمة على بلوكتشين، دوفي وان، التي تشتبه في قيام بلس توكن ببيع كميات كبيرة من بيتكوين.

ومع ذلك، حللت توكن أناليست معاملات بلس توكن على سلسلة بلوكتشين لبيتكوين ووجدت أنه تم إرسال الآلاف من عملات بيتكوين إلى خدمات المزج عبر الإنترنت للتشويش على أصول العملات.

وأضاف شيخار أن الكثير من أموال المحتالين تمت تصفيتها في خدمات مختلطة منذ حوالي شهر.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في يوليو، فانواتو، وهي دولة في جزر المحيط الهادئ، قامت بتسليم ستة مواطنين صينيين تم اعتقالهم أثناء التحقيق الجاري في بلس توكن إلى البر الرئيسي.