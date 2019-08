سعر بيتكوين يحوم حول ١٠ آلاف دولار مع بقاء الإجماع على تسجيل ارتفاع قياسي جديد في ٢٠١٩

تام شمس - الجمعة 16 أغسطس 2019 02:49 مساءً - انخفض سعر بيتكوين (BTC) إلى أقل من ١٠٠٠٠ دولار مرة أخرى يوم ١٦ أغسطس بعد ارتفاعه إلى ١٠٤٤٠ دولارًا في التعاملات المبكرة.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

حددت بيانات كوين٣٦٠ يومًا آخر من الأداء غير الملهم لمتداولي بيتكوين يوم الجمعة، مع فشل زوج بيتكوين مقابل الدولار في العثور على الدعم عند خمسة أرقام.

وقد أنتج هذا الأسبوع عدة معابر بقيمة ١٠٠٠٠ دولار لبيتكوين. حيث انخفضت الأسواق يوم الخميس إلى أدنى مستوى عند ٩٥٠٠ دولار قبل أن تنتعش. ومع ذلك، في وقت كتابة المقالة، كان السعر أعلى، حيث ظل أعلى من ٩٩٠٠ دولار.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

أعطت تلك القيعان المرتفعة باستمرار الثقة للمتداولين، حيث ركز المساهم المنتظم

CT is getting a little sleepy



Let's wake up



Give this a like if you think $BTC hits new ATH $20k+ in the next 6 months



Otherwise, write below when you think Bitcoin price hits new high

