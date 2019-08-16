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سعر بيتكوين يحوم حول ١٠ آلاف دولار مع بقاء الإجماع على تسجيل ارتفاع قياسي جديد في ٢٠١٩

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Cointelegraph بواسطة William Suberg 0 تبليغ

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تام شمس - الجمعة 16 أغسطس 2019 02:49 مساءً - انخفض سعر بيتكوين (BTC) إلى أقل من ١٠٠٠٠ دولار مرة أخرى يوم ١٦ أغسطس بعد ارتفاعه إلى ١٠٤٤٠ دولارًا في التعاملات المبكرة. 

Market visualization

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

إشارات مختلطة لسعر بيتكوين

حددت بيانات كوين٣٦٠ يومًا آخر من الأداء غير الملهم لمتداولي بيتكوين يوم الجمعة، مع فشل زوج بيتكوين مقابل الدولار في العثور على الدعم عند خمسة أرقام.

وقد أنتج هذا الأسبوع عدة معابر بقيمة ١٠٠٠٠ دولار لبيتكوين. حيث انخفضت الأسواق يوم الخميس إلى أدنى مستوى عند ٩٥٠٠ دولار قبل أن تنتعش. ومع ذلك، في وقت كتابة المقالة، كان السعر أعلى، حيث ظل أعلى من ٩٩٠٠ دولار.

Bitcoin 7-day price chart

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

أعطت تلك القيعان المرتفعة باستمرار الثقة للمتداولين، حيث ركز المساهم المنتظم

الآن الانتباه على منطقة مقاومة تبدأ بالقرب من ١٠٤٠٠ دولار.

العملات البديلة تتباطأ بعد حمام الدم

من حيث الربحية، كان متداولو العملات البديلة هم الذين واصلوا تحمل المعاناة الحقيقية. 

حيث نتج عن تقلبات بيتكوين وزخمها الهبوطي المزيد من الخسائر المعلنة لمتداولي العملات البديلة، مع تراجع معظم العملات العشرين الأولى من حيث القيمة السوقية بنسبة ١٠٪ على الأقل. 

ونظرًا لاستقرار سعر بيتكوين، فقد استقرت معظم العملات، حيث خسرت العملات العشر الأولى ما بين ١٪ و٢٪ في اليوم. وكانت ريبل استثناءً، حيث انخفضت بنسبة ٦٪ تقريبًا وسط استمرار الجدل

وكان أداء إيثريوم (ETH)، وهي أكبر العملات البديلة من حيث القيمة السوقية، مماثلًا تقريبًا لبيتكوين، حيث قدمت حركة جانبية على نطاق واسع ليتم تداولها بحوالي ١٨٢ دولارًا. ولا تزال الرسوم البيانية الأسبوعية قاتمة، حيث انخفض زوج إيثريوم مقابل الدولار من أعلى مستوى عند ٢٢١ دولارًا.

Ether 7-day price chart

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تعافى إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل طفيف من يوم الخميس ليتحدى ٢٦٠ مليار دولار، بعد أن انخفض بمقدار ٤٠ مليار دولار هذا الأسبوع. وتبقى حصة بيتكوين ثابتة عند ٦٨٪.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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