مارك يوسكو: بيتكوين هي "تحوط من الفوضى، أو تأمين المشتتين"

تام شمس - الجمعة 16 أغسطس 2019 03:49 صباحاً - وصف مارك يوسكو الرئيس التنفيذي لشركة مورغان كريك كابيتال بيتكوين (BTC) بأنها "تحوط من الفوضى، أو تأمين للمشتتين"، في مقابلة مع سي إن بي سي فاست موني يوم ١٤ أغسطس. حيث أدلى يوسكو بالتعليق أثناء شرح الحماقة في دفع الكثير من الاهتمام بحركات السعر اليومي لبيتكوين.

هل يجب أن نوقف سرد علاقة سعر بيتكوين بالاضطرابات العالمية؟

أشارت المحاورة إلى أن الناس كانوا يصنعون شيئًا كبيرًا من الارتفاع الأخير في بيتكوين وعلاقته الواضحة بالاضطرابات العالمية. ونظرًا لأن الاضطراب بدا أسوأ، وانخفضت عملة بيتكوين أيضًا، "هل يجب علينا الآن أن نرمي ذلك التفكير من النافذة، أو على الأقل نحدده؟"

"الأشخاص الذين يراقبون سعر بيتكوين اليومي لا يفهمون الأمر حقًا"

أجاب يوسكو أن السعر اليومي لعملة بيتكوين لم يكن هو الهدف. "فكرة بيتكوين بأكملها هي أنها مخزن للقيمة"، وأضاف: "إنها تحوط من الفوضى، أو تأمين للمشتتين، كما أحب أن أسميها". وقد اقترح على الناس أن ينظروا إلى الاتجاهات طويلة الأجل، مؤكدًا أنها الأفضل لامتلاك قطعة من الشبكة.

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وفي إشارة إلى دورها كقوة موازنة للأسواق المالية التقليدية، نصح يوسكو: "أنت تريد أن يكون لديك ١، ٢، ٣، ٥٪ من صافي ثروتك في هذا الأصل كتحوط، ضد كل المشاكل التي نراها في أسواق الأوراق المالية وأسواق الأسهم".

ويدعم ذلك تصريحات يوسكو الخاصة في شهر مايو، وهي أن بيتكوين يجب أن تكون في محفظة كل مستثمر. ومع ذلك، فإن اقتراحه باستثمار ٥٪ في بيتكوين محافظ بشكل كبير مقارنة بمؤسس مورغان كريك ديجيتال أنتوني بومبليانو، الذي كشف مؤخرًا أن أكثر من ٥٠٪ من صافي ثروته هو في بيتكوين.