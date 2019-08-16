شركة إدارة المياه تستخدم خدمات داتا غامبو من أجل الكفاءة

تام شمس - الجمعة 16 أغسطس 2019 02:52 صباحاً - أعلنت شركة أنتيلوب ووتر مانجمنت ومقرها أوستن أنها ستبدأ باستخدام منصة بلوكتشين التي طورتها داتا غامبو.

وقد ظهر هذا الإعلان في بيان صحفي يوم ١٥ أغسطس. أنتيلوب ووتر مانجمنت هي شركة تقوم بتطوير خدمات المياه التي تركز على الاستدامة لاستخراج النفط والغاز، في حين توفر داتا غامبو خدمات بلوكتشين لصناعة النفط والغاز.

ووفقًا للبيان، ستوفر شبكة بلوكتشين التابعة لشركة داتا غامبو، عملاء وبائعي أنتيلوب، شفافية البيانات وعمليات التنفيذ التلقائي للعقود والمدفوعات. وقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة أنتيلوب "داستين براونلو":

"داتا غامبو هو عامل مؤثر يمكّننا من تزويد العملاء والبائعين والمنظمين بأفضل تجربة يمكن أن توفرها العقود الذكية. ونحن متحمسون لإضافة الشفافية إلى عملياتنا مع إزالة المصاريف غير الضرورية وتكرار الجهود المبذولة للقضاء على البيانات غير الصحيحة وDSOs من خلال بلوكتشين لداتا غامبو لجميع أصحاب المصلحة."

شركة ناشئة مع زخم

وفقًا للبيان الصحفي، تم تصميم منصة داتا غامبو بلوكتشين كخدمة خصيصًا لتشغيل العقود الذكية في قطاع النفط والغاز. ويشير البيان الصحفي أيضًا إلى أنه في شهر مايو، تلقت داتا غامبو مبلغًا قدره ٦ ملايين دولار من تمويل الأسهم من السلسلة A. ووفقًا لما أفاد به كوينتيليغراف، حصلت سلسلة بيانات غامبو على ٩,٣ ملايين دولار، بعد جولة الاستثمار في مايو.