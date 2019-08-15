كومرزبنك يقوم بصفقة بلوكتشين مهمة مع مزود الخدمات اللوجستية

تام شمس - الخميس 15 أغسطس 2019 03:49 مساءً - أكمل كومرزبنك ولاندسبانك بادن-فورتمبيرغ (LBBW) صفقة بارزة أخرى على منصة ماركو بولو. فحسبما ورد يوم ١٥ أغسطس تم دمج مزود الخدمات اللوجستية لوغوين في سلسلة العمليات الرقمية، رقميًا وفي الوقت الفعلي.

نفس الشيء ولكن مختلف

كما هو الحال مع الصفقة السابقة، جرت الصفقة بين المورد الألماني، KSB، ومجموعة الهندسة الميكانيكية التايوانية، فويث. حيث تسليم شحنة أخرى من أدوات التوصيل الهيدروليكية الخاصة باستخدام تقنية بلوكتشين عبر شبكة تمويل تجارة ماركو بولو.

ومع ذلك، ولأول مرة على الإطلاق، شملت هذه المعاملة تكامل مزود الخدمات اللوجستية لوغوين مع إدخال تفاصيل النقل مباشرة في الشبكة. وقد أوضح ماتياس هوسر رئيس LBBW للتجارة الدولية وحلول الدفع:

"الآن، هناك طرف ثالث مستقل - في حالتنا هو مزود الخدمات اللوجستية - قادر على تحفيز التزام الدفع لصالح المورد." Advertisements

وقد أشاد رالف فان فيلزن، رئيس تمويل الصادرات في KSB، بتكامل بلوكتشين لضمان أن يصبح التزام الدفع ساري المفعول فقط إذا كانت السلع في أيدي مزود الخدمات اللوجستية، وفي طريقها إلى جهة التسليم.

التكامل في المستقبل

يخطط كومرزبنك لزيادة دفع النظام من خلال دمج الأطراف الأخرى في عملية المعاملات التجارية. وقد تشمل هذه مقدمي خدمات التأمين وسلطات التفتيش والغرف التجارية المحلية.

تم بناء شبكة ماركوبولو على منصة كوردا من آر ثري الموزعة لتقنية دفاتر السجلات الموزعة. وحسبما ذكر كوينتيليغراف بالأمس، شرع تحالف آر ثري في برنامج توسع قوي، ويخطط لفتح مكتب جديد في دبلن في أوائل عام ٢٠٢٠