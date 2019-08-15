ولمارت يقدم طلبً للحصول على براءة اختراع لنظام اتصالات للطائرات الآلية قائم على بلوكتشين

تام شمس - الخميس 15 أغسطس 2019 03:49 صباحاً - قدمت شركة التجزئة الأمريكية العملاقة ولمارت طلب براءة اختراع لنظام اتصالات للطائرات الآلية يعتمد على تقنية بلوكتشين.

وقد قدمت ولمارت براءة اختراعها إلى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) يوم ١ أغسطس. ويصف الطلب نظامًا على طائرة آلية يقوم بتشفير وتخزين المعلمات التشغيلية للطائرات الآلية. ويتم تمرير هذه المعلومات لاحقًا إلى طائرة استطلاع أخرى، تقوم بفك تشفير وقراءة ومن ثم تكوين هذه المعلمات.

وفي جوهرها، فإن نظام الاتصالات من مركبة إلى أخرى بين الطائرات الآلية من شأنه أن ينقل الرسائل والاتصالات الشبكية ويسمح للآلات بأن تكون على دراية بموقع وتحمل بعضها البعض.

مشروع ولمارت في براءات اختراع بلوكتشين

شاركت ولمارت في منح براءات اختراع حلول بلوكتشين للطائرات بدون طيار منذ عام ٢٠١٧ على الأقل. حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، قدمت ولمارت طلب براءة اختراع في مايو ٢٠١٧ لنظام "التسليم الجوي بدون طيار إلى موقع آمن".

Advertisements

وفي وقت سابق من هذا العام، عقدت ولمارت شراكة مع آي بي إم والإدارة الأمريكية للغذاء والدواء لتتبع شحنات الأدوية باستخدام تقنية بلوكتشين.

كذلك قامت عملاق البيع بالتجزئة أيضًا بمشروعات في العملات المشفرة، حيث قدمت براءة اختراع أخرى لعملتها الرقمية المستندة إلى بلوكتشين في وقت سابق من هذا الشهر.

آي بي إم لديها أهداف مماثلة

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، قدمت آي بي إم أيضًا طلب براءة اختراع مع في عام ٢٠١٧ للحصول على نظام يؤمن اتصالات بدون طيار عن طريق تخزين وتبادل المعلومات عبر تقنية بلوكتشين. وفي الطلب، تم اقتراح أن العقد المدققة يمكن أن تقدم أذونات خاصة، مثل تحديد إذا ما كان يسمح للطائرة الآلية في منطقة طيران معينة.