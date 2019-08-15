مطورو العملات المشفرة بإيران يطلقون منصة لضحايا الفيضانات في ضوء العقوبات الأمريكية

تام شمس - الخميس 15 أغسطس 2019 02:52 صباحاً - أنشأ مطورو العملات المشفرة المتطوعون في إيران منصة بلوكتشين تدعى IranRescueBit، والذي يسمح للناس بالتبرع بالعملات المشفرة لمساعدة المناطق في البلاد على التعافي من الفيضانات المدمرة.

وقد شاركت الجزيرة الأخبار في تقرير بتاريخ ١٤ أغسطس. ووفقًا للتقرير، تدعم المنصة التبرعات في بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC). وبحسب ما ورد لم تشارك الحكومة في المشروع.

ويقال إن IranRescueBit تسمح للمانحين بتجنب العقوبات الأمريكية التي تحظر التبرعات الدولية الممنوحة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، وهي جمعية إنسانية غير حكومية داخل إيران.

ووفقًا للتقرير، تتمثل ميزة العملات المشفرة في هذه الحالة في أنه لا توجد حاجة إلى سلطة مركزية للتحقق من المعاملات بسبب الطبيعة اللامركزية لتأكيدات العملات المشفرة.

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حيث قال المدير التنفيذي للمنصة، حامد صالحي، لقناة الجزيرة إن حملة المنصة تأمل في تسهيل شهر واحد من التبرعات المشفرة قبل استخدام البورصات المحلية لتحويل العملات المشفرة إلى الريال الإيراني.

وبمجرد اكتمال التحويل، قال صالحي إن العائدات سيتم إرسالها إلى حساب مصرفي محلي لجمعية الهلال الأحمر الإيراني. وقد علّق صالحي قائلًا:

"نأمل أن تتحول IranRescueBit إلى منصة يمكن استخدامها إما من قبل المجتمع أو من قبل جمعية الهلال الأحمر الإيراني في حالة نشوء الحاجة مرة أخرى في المستقبل."

وكانت الأمطار الغزيرة في شهر أبريل قد أدت إلى إفساح المجال أمام الفيضانات المدمرة التي أسفرت عن مقتل ٧٠ شخصًا في ١٣ مقاطعة حيث كانت أعلى الخسائر في فارس ولوريستان وجولستان وحامدان، وفقًا لشبكة سي إن إن.