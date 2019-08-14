باحثٌ للسوق: بيتكوين هي مؤشر للاضطرابات الجيوسياسية

تام شمس - الأربعاء 14 أغسطس 2019 03:48 مساءً - يقول المؤسس المشارك لشركة أبحاث السوق داتا تريك ريسرش "نيكولاس كولاس" إن بيتكوين (BTC) هي مؤشر للاضطرابات الجيوسياسية.

بيتكوين كمؤشر للسوق

في مقابلة مع سي إن بي سي نشرت يوم ١٤ أغسطس، ادعى كولاس أن بيتكوين كانت واحدة من الأصول القليلة التي توقع سعرها احتجاجات هونغ كونغ وما تلاها من هروب رأس المال المحلي.

وعندما سأله القائم بإجراء المقابلة عما إذا كان يعتقد أن بيتكوين هو أحد أصول الملاذ الآمن، قال:

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"نحن نرى ذلك بالتأكيد، ونحن بالفعل نشعر بالقلق إزاء احتجاجات هونغ كونغ وبعض رحلة العملات التي حدثت في هونغ كونغ والبر الرئيسي، وقد كانت بيتكوين واحدة من الأصول القليلة التي شاهدناها والتي تنبأت بالفعل بعدم اليقين هذا في المستقبل. لم يكن هناك شيء آخر يتحرك حقًا، ولكن كانت بيتكوين".

بيتكوين لا تزال جديدة ومتقلبة للغاية

قال المحاور أيضًا أن العديد من المستثمرين يشعرون بالقلق من حقيقة أن بيتكوين كانت تبلغ قيمتها ٢٠٠٠٠ دولار، وسئل عما إذا كان هناك أي ضمان بأن انهيار الأسعار لن يحدث مرة أخرى. وأجاب كولاس قائلًا إنه، في الواقع، سوف يحدث مرة أخرى لأن بيتكوين لا يزال أحد الأصول الجديدة والمتقلبة للغاية.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقتٍ سابق اليوم، بدأت بيتكوين التداول بسعر أعلى في هونغ كونغ حيث أنتج استمرار عدم اليقين السياسي زيادة في الطلب على نطاق واسع.