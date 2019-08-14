أقدم بنك في كوريا يقوم ببناء نظام أمني قائم على بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 14 أغسطس 2019 03:48 مساءً - أجرى بنك شينهان، وهو أقدم بنك في كوريا الجنوبية، شراكة مع شركتين أخريين لتطوير حل أمني قائم على أساس بلوكتشين.

بنك شينهان الكوري يخطط لتعزيز الأمن مع بلوكتشين

وفقًا لتقرير نُشر يوم ١٤ أغسطس من قِبل منفذ الأخبار المحلي ذا كوريا تايمز، وقع بنك شينهان على مذكرة تفاهم مع شركة التكنولوجيا المالية الناشئة غراوند إكس ومطور بلوكتشين "هكسلانت" لتطوير نظام أمان بلوكتشين.

ووفقًا للتقرير، ستشهد الصفقة تعاون شركاء المؤسسة في تطوير نظام إدارة المفتاح الخاص لخدماتها المصرفية.

وتُعد غراوند إكس وحدة بلوكتشين التابعة لشركة كاكاو العملاقة للمراسلة الكورية الجنوبية، ويُتوقع أن توفر منصة تستند إلى بلوكتشين. بينما تقوم هكسلانت بتطوير البنية التحتية لتضم برنامج مكافحة اختراق المنصة.

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بنك شينهان يقول إن "يو إكس" سهلة الاستخدام ستساعد في اعتماد بلوكتشين

من المتوقع إجراء الاختبارات الأولى للأنظمة الجديدة في أكتوبر. وقد علق أحد مسؤولي بنك شينهان على التطوير قائلًا:

"لقد اكتسبت تقنية بلوكتشين اهتمام القطاع المالي لمزاياها، لكن الشركات المالية واجهت صعوبات في تطبيق التكنولوجيا على نظامها. [...] وسيوفر بنك شينهان واجهة مريحة وسهلة الاستخدام بموجب الصفقة مع غراوند إكس وهكسلانت."

حسبم أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الشهر، يقوم بنك شينهان أيضًا بتطوير منصة لإقراض الأسهم مدعومة بتقنية دفتر السجلات الموزعة بعد توقيع اتفاقية مع شركة ديركشيونال للخدمات المالية.