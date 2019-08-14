توني فايس يحذر: هيئة البورصات الأمريكية تجلب "مطرقة ثور" ضد ريبل

تام شمس - الأربعاء 14 أغسطس 2019 03:48 مساءً -

تتعرض ريبل لانتقادات شديدة من مؤيد بيتكوين (BTC) المخضرم هذا الأسبوع بعد ظهور أنباء تكثفت فيها دعوى قضائية ضد الشركة.

فايس يقول إن ريبل سيشعر بغضب المنظمين في الولايات المتحدة

ريبل، التي تتحكم بشكل اسمي في التوكن المعروف باسم XRP، تواجه قضية في المحكمة من قبل مستثمر، برادلي سوستاك، يدعي فيها أن الشركة تعمل في بيع الأوراق المالية غير المسجلة.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، زادت المخاطر هذا الأسبوع، بعد أن عدل سوستاك مطالبته الأصلية لتشمل توجيهات جديدة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

ووفقًا للتقارير، فإن أحدث التصريحات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصة تضفي ثقلًا على حجة سوستاك، ويظهر ملف القضية الآن أن ريبل يجب أن ترد على الاتهامات في الشهر المقبل.

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"مطرقة ثور"

في معرض تعليقه على الأحداث في الوقت نفسه، وجه توني فايس، المتداول المخضرم والمضيف لبودكاست بيتكوين لو ريفيو، انتقادات قاسية إلى ريبل.

حيث كتب على تويتر يوم ١٤ أغسطس إن "هيئة البورصات الأمريكية تجلب مطرقة ثور"، ووصف علانية XRP بأنه توكن احتيالي. وقد وعد فايس بمناقشة الدعوى القضائية في الحلقة القادمة من البودكاست.

وكان الجدل المحيط بكل من ريبل وتوكنها XRP ثابتًا تقريبًا في السنوات الأخيرة. حيث اكتسبت البيانات المتضاربة حول علاقة الشركة بالتوكن، إلى جانب السلوك المشهور لمؤيدي وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، مركز ثالث أكبر عملة مشفرة بسمعة لا تُحسد عليها.

وفي تطور منفصل هذا الأسبوع، أعلنت بورصة العملات المشفرة بيكسي أنها توقفت عن التداول بعد أن شهد هجوم منسق على ريبل عمليات بيع كبيرة على دفتر الطلبات، مما أدى إلى انخفاض أسعار XRP بنسبة ٤٠٪ في البورصة.

ويتم تداول ريبل حاليًا عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر ٢٠١٧.