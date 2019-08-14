بيتكوين تخسر دعم ١٠,٥ آلاف دولار بينما تهدأ توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

تام شمس - الأربعاء 14 أغسطس 2019 02:47 مساءً - كان سعر عملة بيتكوين (BTC) يشعر بالضغط يوم ١٤ أغسطس بعد أن شهد انكماش جديد استقرار أكبر عملة مشفرة دون ١٠٥٠٠ دولار.

تصور السوق المصدر: كوين٣٦٠

تهدئة توترات الحرب التجارية ترفع الأسواق وتغرق سعر بيتكوين

رسمت بيانات كوين٣٦٠ صورة قاتمة للمستثمرين يوم الأربعاء، مع خسائر زوج بيتكوين مقابل الدولار بنسبة ٧,٢٪ يوميًا.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وكأحدث اتجاه فيما أصبح نمطًا معترفًا به في الأشهر الأخيرة، عكس بيتكوين نجاحاته السابقة من عطلة نهاية الأسبوع، عندما دفعت حالة عدم اليقين الجيوسياسي وضعف العملة في العديد من الولايات القضائية بالأسواق إلى ما فوق ١٢٠٠٠ دولار.

وعلى وجه الخصوص، كانت هونغ كونغ والأرجنتين تغذيان النظرية، التي انتهزها منتقدو بيتكوين مثل مناصر الذهب بيتر شيف الفرصة للسخرية مع تراجع الأسواق.

حيث قال في تغريدة يوم الثلاثاء: "الآن بعد أن خفت حدة التوتر التجاري مع الصين، توقف الضغط على اليوان. وأولئك الذين اشتروا بيتكوين للتكهن على شراء الملاذ الآمن الصيني، والذي لم يحدث قط، يسحبون رقائقهم من على الطاولة."

فقد تراجعت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشكل طفيف، حيث أخرت واشنطن تطبيق بعض التعريفات التجارية الجديدة، والتي عززت الأسواق العالمية.

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انقسام ٥٠/٥٠ على سعر بيتكوين على المدى القصير

وفي الوقت نفسه، لا تزال المشاعر بين مؤيدي بيتكوين على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر انفتاحًا على التفسير. فقد أجرى استطلاع للرأي أجراه التاجر والمحلل جوش راجر انقسامًا نادرًا فيما يتعلق بسعر بيتكوين المستقبلي.

فعندما سئل عما إذا كان زوج بيتكوين مقابل الدولار سينخفض ​​إلى ما دون ١٠٠٠٠ دولار على المدى القصير، فإن ٥٠٪ بالضبط من أكثر من ٣٥٠٠ من المستجيبين صوتوا بالتأييد أو الاعتراض.

وقد شهدت بيتكوين أربعة أرقام في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية.

العملات البديلة تكسر التقليد لتحقيق الاستقرار مقابل بيتكوين

في الوقت نفسه، تسببت حركة السعر يوم الأربعاء في بعض المفاجآت لمتداولي العملات البديلة. فعادة ما تكون الأمور معهت أكثر تذبذبًا من بيتكوين، لكن تداول اليوم تميز بالاستقرار في العملات البديلة مقارنةً ببيتكوين.

حيث فقدت إيثريوم (ETH)، وهي أكبر عملة بديلة، ١,٦٪ فقط مقارنة بـ ٧,٢٪ من بيتكوين، مع أداء العملات الرئيسية الأخرى مثل لايتكوين (LTC) وريبل بشكل مشابه.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

بينما حقق البعض الآخر، مثل بيتكوين كاش (BCH) وبيتكوين إس في (BSV)، مكاسب متواضعة خلال نفس الفترة. وكان هناك استثناء بسيط هو باينانس كوين (BNB)، التي انخفضت بنسبة ٥٪.

وقد تراجعت حصة بيتكوين من إجمالي القيمة السوقية للعملة المشفرة قليلًا لتحوم حول نسبة ٦٧,٥٪، بانخفاض عما يزيد على ٦٨٪ في اليوم السابق.