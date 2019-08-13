7 أسباب تجعل شبكة الايثيريوم (ETH) أفضل من جميع مشاريع العملات الرقمية البديلة “باستثناء البيتكوين”

يشار إلى أغلب العملات المشفرة بالعملات البديلة بينما البيتكوين هو العملة الحقيقية.

فحتى الايثيريوم يصنف ضمن العملات البديلة بالرغم من اعتراض مناصري الايثيريوم على ذلك والذين يرون أنها تقف جنبا إلى جنب مع البيتكوين.

الايثريوم ثاني أكبر عملة رقمية مشفرة، لديها من المميزات ما يجعلها أفضل من جميع مشاريع العملات الرقمية البديلة الأخرى.

من بين هاته المميزات ما يلي:

1- الايثيريوم أكثر تشبها بالبيتكوين:

تشير أحد الدراسات الجديدة الصادرة من بورصة سان فرانسيسكو أنه من غير الصحيح تصنيف عملة الايثيريوم كعملة بديلة لأن ارتباطه بالبيتكوين أعلى من أي عملة رقمية مشفرة أخرى.

فوفقا للدراسة فإن نسبة ارتباط الايثيريوم بالبيتكوين هي 0.788 بينما سجل البيتكوين كاش ارتباط بالبيتكوين يقدر بـ0.638 واللايت كوين 0.577.

2- الايثيريوم أكبر منصة بلوكشين في العالم:

بالرغم من أن البيتكوين هو الأقدم لكن الايثيريوم استطاع التوسع بأن يصبح أكبر شبكة بلوكشين من حيث الحجم ولديه حاليا أكثر من 1600 تطبيق لامركزي.

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3- الايثيريوم هو العملة الثانية بعد البيتكوين من حيث القيمة السوقية الاجمالية.

4- الايثيريوم لديه أكبر مجتمع تطويري:

يملك مشروع الايثيريوم عدد مطورين ضعف ما يملكه البيتكوين، وفقا لتقرير صادر عن شركة تشفير كابيتال لإدارة الأصول فهناك ما يقرب 216 مطور يعملون على المنصة بشكل شهري و مابين 250 ألف إلى 350 ألف مطور يعملون على النظام الأساسي.

5- الايثيريوم لديه ثاني أكبر مجتمع بعد البيتكوين:

نظرا لمدى ضخامة قاعدة المطورين والمتابعين الذين يملكهم الايثيريوم فإنه يحتل بذلك المرتبة الثانية بعد البيتكوين مباشرة.

6- الايثيريوم لديه منصة الأكثر لامركزية بعد البيتكوين.

7- الايثيريوم هو المنصة الأكثر نشاطا في العقود الذكية:

من بين أفضل 100 رمز من حيث القيمة السوقية الاجمالية، 94% منها تم بناءه على الايثيريوم.

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