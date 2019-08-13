بيتكوين لا تزال مرتفعة خلال الأسبوع بعد الفشل في الاحتفاظ بمستوى ١١٠٠٠ دولار

تام شمس - الثلاثاء 13 أغسطس 2019 08:48 مساءً - الثلاثاء ١٣ أغسطس - انخفضت عملة بيتكوين (BTC) إلى ما دون مستوى ١١٠٠٠ دولار أمريكي مرة أخرى بينما سجلت معظم أعلى عشرين عملة مشفرة خسائر معتدلة خلال اليوم حت وقت كتابة المقالة.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

انخفض سعر بيتكوين حاليًا بنسبة ٣,١٢٪ خلال اليوم، حيث تم تداولها عند حوالي ١١٠١٩ دولارًا، وفقًا لكوين٣٦٠. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة بحوالي ٦,٥٥٪.

ومع ذلك، تشير مصادر متعددة - بما في ذلك أدوات معلومات السوق في كوينتيليغراف - إلى أن سعر بيتكوين يقل حاليًا عن ١١٠٠٠ دولار. علاوة على ذلك، وفقًا لمنصة معلومات العلات المشفرة "كوين ماركت كاب"، يتم تداول بيتكوين حاليًا بأقل من ١١٠٠٠ دولار في العديد من البورصات، بما في ذلك بيتميكس وباينانس وأوكي إكس وهوبي.

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مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في وقت سابق اليوم، قال المحلل السابق في غولدمان ساكس، مراد محمودوف،، إن العملة المشفرة الأعلى ستصل إلى ١٠٠٠٠٠ دولار.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٢٨٧,٥ مليار دولار، أي حوالي ٦,٤٧٪ أقل من القيمة المبلغ عنها قبل أسبوع.

بعد كسر ١١٠٠٠ دولار يوم ٤ أغسطس، أمضت بيتكوين معظم الأسبوع الماضي في ارتداد ما بين ١١٠٠٠ - ١٢٠٠٠ دولار، لتقتصر لفترة وجيزة على ١٢٠٠٠ دولار في نقاط منفصلة في ٦ و٧ و٨ أغسطس قبل انخفاض مفاجئ بقيمة ٤٠٠ دولار في ١٠ أغسطس.