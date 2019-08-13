مشروع Colu يخطط لشراء جميع العملات الرقمية الخاصة بالمشروع بسعر الاكتتاب (ICO)

شركة البلوكشين الناشئة Colu يبدو انها أبعدت تقنية البلوكشين من جدول أعمالها.

فبسبب عدم اليقين التنظيمي والتحديات التقنية التي تواجهها الشركة والنمو والفرص في الأنشطة الغير متعلقة بتقنية البلوكشين جعل الشركة تقلل نشاطها في مجال البلوكشين في مناطق محددة وتبقيه على حاله في مناطق أخرى مع اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير اللازمة تجاه مستثمريها الذين كان استثمارهم محوره تقنية البلوكشين.

مؤخرا أعلنت Colu عن خفض حجم العملات من خلال إعادة شراء لعملتها Colu Local Network والتي يرمز لها بالرمز CLN والتي تم اصدارها على شكل ICO في أوائل سنة 2018 والذي جمعت من خلاله الشركة مبلغ 20 مليون دولار.

الخطوة أعلنت عنها شركة Colu يوم أمس الاثنين بأنها ستنفذ العملية من خلال شركة كولو دي إل تي وهي شركة تابعة لها مقرها في جبل طارق.

بالنسبة لعدد العملات التي تنوي الشركة شراؤها تقدر بـ54 مليون رمز وقررت الشركة أن تشتريها بسعر اكتتابها أول مرة عند عرضها على شكل ico ومن ثم يتم حرق هاته العملات.

يقوم مشروع Colu الذي تأسس في أول الأمر سنة 2014 على استخدام تقنية البلوكشين في انشاء عملات رقمية محلية مصممة لتشجيع الانفاق المحلي وتشجييع المعاملات الرقمية في المجتمعات الصغيرة، كما أطلقت الشركة محفظتها الرقمية سنة 2017.

وقالت شركة Colu أن الخطوة التي تم اعتمادها بشراء عملات CLN لن تؤثر على باقي العملات المحلية الأخرى مثل عملة TLV.

صرح السيد “Amos Meiri” المؤسس الشريك لشركة Colu بشأن قرار إعادة الشراء قائلا:

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“وضع حاملو رموز CLN ثقتهم بنا وأصبحوا شركاء في بناء منصة بلوكشين، إلا أننا لم نعد نواصل هذا البرنامج وعليه أعتقد أنه لدينا مسؤولية أخلاقية تجاه هؤلاء الشركاء”.

تأثرت عملة CLN تأثيرا ايجابيا بشأن قرار إعادة الشراء من طرف الشركة وارتفعت بنسبة تقريبا 40%

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