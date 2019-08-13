شركة الاتصالات “JIO” تنوي إطلاق أكبر شبكة بلوكشين في العالم

Jio واحدة من عمالقة شركات الاتصالات في الهند يبلغ عدد عملائها أكثر من 330 مليون تملكها الشركة الأم Reliance

مؤخرا أعلنت عن نيتها في تطوير أكبر شبكة بلوكشين في العالم، الإعلان جاء على لسان رئيس الشركة “Mukesh Ambani” في الاجتماع السنوي العام والذي انعقد في مدينة مومباي بتاريخ 12 أغسطس.

حيث جاء بيان شركة Jio موضحا بأنها تخطط لتثبيت شبكة البلوكشين لعموم الصناعات في الهند وسيبدأ تركيب هذه الشبكات بنهاية السنة ويمتد لغاية سنة 2020.

انتهز رئيس الشركة “Mukesh Ambani” الفرصة في الاجتماع السنوي العام رقم 42 للشركة في مومباي ليعلن عن انشاء شبكة بلوكشين لتبين قدرة الهند في المجال التقني كما ستمكن تقنية البلوكشين من توفير ثقة وأمان وأتمتة وفعالية غير مسبوقة لمعظم معاملاتها

وعبر ذات المتحدث عن اعتقاده بأن تقنية البلوكشين ستشكل أحد المجالات الرئيسية لتوسع شركة Jio.

استقدمت شركة “jio” ما لا يقل عن 6000 مهندس برمجيات بالاضافة إلى جذب العديد من المواهب التقنية في الهند وحول العالم.

ويرى “Mukesh Ambani” أن تقنية البلوكشين ستساعد لحد كبير في تحديث سلسلة التوريد الخاصة بالمنتجات الزراعية ومعظم السلع الآخرى والتي تشكل العمود الفقري للهند.

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بدأت شركة Jio عملها سنة 2007 وفي ظرف وجيز احتلت مراتب متقدمة بين شبكات الهواتف المحمولة في الهند، لدى الشركة حاليا قاعدة مستخدمين تجاوزت 330 مليون شخص، ليعد رئيس الشركة بتوفير أكبر شبكة البلوكشين في العالم على مدار 12 شهر القادم.

وعود رئيس شركة Jio جاءت تزامنا مع ردود الفعل العنيفة من الشركات والأفراد حول حظر الحكومة للعملات المشفرة.

حيث أن الحكومة الهندية حظرت البيتكوين والعملات المشفرة وحظرت جميع أشكال تعاملاتها لكنها لاتعارض استخدام تقنية البلوكشين.

ولم يكشف رئيس شركة Jio أي تفاصيل إضافية حول كيفية استخدام تقنية البلوكشين من طرف المستخدمين.

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