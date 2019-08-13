بولونيكس سوف تسدد ١٣,٥ مليون دولار كتعويض عن الانخفاض المفاجئ لكلامز

تام شمس - الثلاثاء 13 أغسطس 2019 05:48 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة "بولونيكس" عن خطة لتعويض المستخدمين المتضررين من حادث الانخفاض المفاجئ في مايو، مما أدى إلى خسائر إجمالية تبلغ نحو ١٨٠٠ بيتكوين (BTC). وفي مدونة بتاريخ ١٣ أغسطس، تعهدت الشركة بسداد رسوم التداول اليومية (في بيتكوين) للمقرضين المتأثرين حتى يتم استرداد خسائرهم بالكامل.

وستبدأ المدفوعات في وقت لاحق من شهر أغسطس وسيشمل الائتمان الأول جميع رسوم التداول التي تم تكبدها منذ أن تم الاعتراف بالخسائر المعممة لأول مرة يوم ٦ يونيو ٢٠١٩.

تداول الهامش يضاعف آثار الانخفاض المفاجئ

تتمتع بولونيكس بنظام تداول هامش من نظير لنظير، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على الفائدة لإرسال بيتكوين الخاصة بهم إلى تجمع الإقراض، والتي يستعير منها الآخرون للتداول. ويجب على المقترضين الحفاظ على ضمانات.

في أواخر شهر مايو، انخفض سعر توكن غير مشهور يسمى كلامز (CLAM) تقريبًا ٨٠٪ في أقل من ساعة. وقد تسببت السرعة غير المسبوقة للانخفاض في فشل إجراءات السلامة في نظام التصفية الآلية، المصمم لحماية رأس مال المقرضين.

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وفي وقتٍ لاحق بلغت الخسائر التي بلغت ١٨٠٠ بيتكوين حوالي ١٣,٥ مليون دولار في ذلك الوقت.

التزامٌ مستمر بالسداد واستعادة الثقة

هذه هي الخطوة الثانية من قبل بولونيكس في سداد الأموال المفقودة. وقد وقعت الأولى بعد وقت قصير من الحادث، في ١٤ يونيو، عندما تم توزيع حوالي ١٠٪ من الخسائر (١٨٠,٧٣٦ بيتكوين) بالتناسب بين المقرضين المتضررين.

وفي منشور المدونة الخاص بها، تؤكد بولونيكس أن عملها من أجل "تعويض العملاء كليًا" لا يقتصر على هاتين الخطوتين. كما أنها تتبع بنشاط استراتيجيات أخرى، على أن تتبعها المزيد من المعلومات.