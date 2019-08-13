بيتباي يتطلب الآن معرف صورتك للمشتريات التي تزيد قيمتها عن ٣ آلاف دولار من بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 13 أغسطس 2019 03:48 مساءً - يقدم معالج دفع العملات المشفرة بيتباي تدابير جديدة للتحقق من الهوية لبعض المدفوعات عالية القيمة والمبالغ المستردة والدفعات.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ١ أغسطس الصادر عن الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، لا تنطبق الإجراءات الجديدة بشكل خاص على المدفوعات الشخصية باستخدام تطبيقات بيتباي وكوباي.

الصورة الشخصية ورقم الضمان الاجتماعي

تعمل ميزة بيتباي على طرح تدفق التحقق من الهوية الجديد كجزء من لوحة معلومات بيتباي الجديدة، والتي ستعمل كصفحة رئيسية مخصصة توفر الوصول إلى تاريخ معاملات المستخدمين وميزات الدفع المختلفة.

ومع إطلاق معرف بيتباي، سيُطلب من المستخدمين الخضوع لعملية تحقق لمرة واحدة تتطلب إدخال البيانات مثل رقم الضمان الاجتماعي أو رقم جواز السفر، بالإضافة إلى معرف الصورة.

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وينطبق هذا الشرط في الحالات التي يحاول فيها المستخدمون دفع قيمة عالية تبلغ ٣٠٠٠ دولار أو أكثر إلى تاجر بيتباي، لطلب استرداد ١٠٠٠ دولار أو أكثر، لتلقي مدفوعات بيتباي أو للحصول على منتج بيتباي مسبق الدفع. ويشير الإعلان إلى ما يلي:

"تساعدنا هذه العملية في تحسين جهود التحقق من الهوية وتقليل مخاطر الدفع لتجار بيتباي. وهو أمر لازم أيضًا حتى نكون قادرين على تقديم خدمات مستقبلية للمستخدمين المعتمدين مثل مدفوعات بيتكوين، أو تقديم خدمات أسرع للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على منتجات بيتباي المدفوعة مسبقًا."

ووفقًا لبيتباي، فإن الحدود القصوى للمدفوعات ومتطلبات الهوية مطبقة اعتبارًا من ٥ أغسطس.