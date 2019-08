مؤسس الترون (جاستن صن) يتفاعل مع مسابقة الخليج 365 ومجتمع ترون العربي ويهنئ المسلمين بعيد الاضحى

موقع الخليج 365 وقنواته على التيليجرام يواصل طريقه نحو اعتلاء صدارة المواقع العربية المختصة في العملات الرقمية المشفرة.

فقد أصبح الخليج 365 بفضل جهود القائمين عليه وبفضل جمهور متابعيه واحد من أفضل وأكبر المواقع العربية المختصة في مجال الكريبتو.

مؤخرا قامت إدارة موقع الخليج 365 بعقد شراكة تعاون مع الترون العربي لإطلاق مسابقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سبق وأشرنا للمسابقة في العنوان:

جديد: الخليج 365 وشركة ترون تنظمان مسابقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المسابقة تحمل جائزة 40 ألف من عملة TRX موجهة للفائزين المكون عددهم من 20 شخص والذي يقدمون تصاميم صور وفيديوهات ويرسلونها على:

https://forms.gle/pbNbzYnBpHb8h1ab6

المسابقة امتد صداها ووصل لغاية مؤسس الترون نفسه السيد “جاستن صن” والذي بدوره تفاعل مع المسابقة وأشار لموقع الخليج 365 وتمنى عيد أضحى مبارك لجميع المسلمين:

كما فعلت أيضا

#TRON Wishing all Muslim friends a blessed and happy #Eid.

Follow @TRON_AR & @arab_btc

1. Retweet the event tweet and tag 3 people in the comment

2. Join https://t.co/nZ7INLLywi & https://t.co/KiSa708e3Z

3. Photos and videos should be uploaded here: https://t.co/Ms8wT2cX6b https://t.co/8H1EzCPwgB