موقع الخليج 365 وقنواته على التيليجرام يواصل طريقه نحو اعتلاء صدارة المواقع العربية المختصة في العملات الرقمية المشفرة.
فقد أصبح الخليج 365 بفضل جهود القائمين عليه وبفضل جمهور متابعيه واحد من أفضل وأكبر المواقع العربية المختصة في مجال الكريبتو.
مؤخرا قامت إدارة موقع الخليج 365 بعقد شراكة تعاون مع الترون العربي لإطلاق مسابقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
سبق وأشرنا للمسابقة في العنوان:
جديد: الخليج 365 وشركة ترون تنظمان مسابقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المسابقة تحمل جائزة 40 ألف من عملة TRX موجهة للفائزين المكون عددهم من 20 شخص والذي يقدمون تصاميم صور وفيديوهات ويرسلونها على:
https://forms.gle/pbNbzYnBpHb8h1ab6
المسابقة امتد صداها ووصل لغاية مؤسس الترون نفسه السيد “جاستن صن” والذي بدوره تفاعل مع المسابقة وأشار لموقع الخليج 365 وتمنى عيد أضحى مبارك لجميع المسلمين:
كما فعلت أيضا
لشركة ترون على تويتر بالاشارة للموقع وللمسابقة.
#TRON Wishing all Muslim friends a blessed and happy #Eid.— TRON Foundation (@Tronfoundation) August 13, 2019
Follow @TRON_AR & @arab_btc
1. Retweet the event tweet and tag 3 people in the comment
2. Join https://t.co/nZ7INLLywi & https://t.co/KiSa708e3Z
3. Photos and videos should be uploaded here: https://t.co/Ms8wT2cX6b https://t.co/8H1EzCPwgB
ما يجعلنا نواصل تقدمنا وسعينا الحثيث لنيل المراتب الأولى في ما نقوم به هو التفاعل الايجابي من طرف جمهور المتابعين بصفة عامة وجمهور قنوات الخليج 365 على التيليجرام بصفة خاصة.
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كانت هذه تفاصيل خبر مؤسس الترون (جاستن صن) يتفاعل مع مسابقة الخليج 365 ومجتمع ترون العربي ويهنئ المسلمين بعيد الاضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.