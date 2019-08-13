هبوط سعر ريبل بنسبة ٤٠٪ في بورصة بيكسي بعد عمليات بيع منسقة

تام شمس - الثلاثاء 13 أغسطس 2019 02:46 مساءً - علّقت بورصة العملات المشفرة المنطلقة حديثًا "بيكسي" التداول بعد أن قام بعض المستخدمين بخفض سعر العملة البديلة ريبل (XRP) عن عمد.

زوج ريبل/بيتكوين ينخفض ​​٤٠٪

وفقًا لما نشرته المدونة ورسائل مواقع التواصل الاجتماعي، بدءًا من ١٢ أغسطس، شهدت بيكسي طفرة مفاجئة في أحجام تداول ريبل، حيث أدت عمليات البيع المكثفة إلى خفض زوج ريبل/بيتكوين إلى ٤٠٪ من سعرها في البورصات الأخرى.

"نتيجة لذلك، وعلى سبيل الاحتياط، نوقف مؤقتًا جميع أنشطة التداول وعمليات السحب عبر البورصة أثناء بحثنا"، حسبما يقرأ منشور المدونة.

حجم تداول ريبل/بيتكوين على مدى ٣ أيام على بيكسي. المصدر: بيكسي

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انطلقت بيكسي في يونيو من هذا العام، بعد أن واجهت بالفعل صعوبات بعد محاولة اختراق بنيتها التحتية فشلت في النهاية في الحصول على أي أموال أو بيانات أخرى.

ممارسات اعرف عميلك سوف تساعد بيكسي على تتبع المسؤولين

ادعى المسؤولون التنفيذيون أنه يمكن تحديد المستخدمين المسؤولين عن خفض ريبل بفضل إجراءات تعرف على عميلك (KYC) الداخلية في البورصة. وقالوا إنه سيتم اتخاذ إجراءات، لكنهم لم يذكروا بالتحديد إذا ما كان المتورطون سيواجهون عواقب قانونية.

وتقول إحدى التغريدات "نشعر بالثقة من أننا نستطيع استرداد الأموال"، مضيفة أنه سيتم عكس المعاملات المشتبه فيها.

ولم تعلق شركة ريبل، وهو الكيان الذي يقف خلف XRP، بشكل علني على الأحداث.

وتأتي هذه الكارثة بعد أسبوع واحد فقط من مواجهة البورصة الزميلة وذات الوزن الثقيل في الصناعة، باينانس، كابوس دعائي خاص به بعد ظهور شائعات بأنها فقدت السيطرة على بيانات اعرف عميلك الخاصة بها.